Jesteś uczniem? Możesz zacząć w biznesie. Gdynia ogłasza konkurs

Konkurs Junior Biznes to okazja do tego, aby młodzi gdynianie sprawdzili swoje szanse w biznesie. Przy okazji poszerzając wiedzę na temat ekonomii i ekologii. Konkurs skierowany jest do uczniów gdyńskich szkół średnich oraz siódmych i ósmych klas szkół podstawowych.