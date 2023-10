Wybór zniczy w sklepach jest ogromny. Można w nich znaleźć małe, skromne znicze bez żadnych zdobień. Ich zaletą jest bez wątpienia niska cena. Są też droższe propozycje dla bardziej wymagających klientów - duże lampiony, często bogato zdobione. Niektóre przypominają swoim wyglądem nawet małe kapliczki. I to właśnie o nich wypowiedział się ksiądz Janusz Chyła z Chojnic (woj. pomorskie). Duchowny uważa, że znicze, które stawiamy na grobach na cmentarzach, nie powinny zawierać żadnych symboli religijnych. Chodzi o krzyże czy wizerunki świętych. Wypowiedź księdza w serwisie X (dawny Twitter) wywołała lawinę komentarzy.

Dlaczego ksiądz uważa, że takich zniczy nie powinno się używać? Jego zdaniem powód jest prosty. Chodzi o to, że po zużyciu trafiają one na śmietnik, co może być wyrazem braku szacunku dla świętości. "Uważam, że znicze, które stawiamy na grobach, nie powinny zawierać symboli religijnych, ponieważ po zużyciu trafiają na śmietnik" - czytamy we wpisie ks. Janusza Chyły.

Uważam, że znicze, które stawiamy na grobach, nie powinny zawierać symboli religijnych, ponieważ po zużyciu trafiają na śmietnik.— ks. Janusz Chyła 🇵🇱 (@Janusz1967) October 29, 2022

Wypowiedź duchownego spotkała się z szerokim odzewem ze strony internautów. Okazało się, że zdania na ten temat były podzielone. Niektórzy podzielają zdanie księdza, inni uważają, że zdecydowanie przesadza i podają też inne przykłady, gdzie symbole religijne trafiają na śmietnik.

"To jest tylko symbol, prawdziwa religia jest w sercu, w duszy"

"Symbole religijne są umieszczane na wielu przedmiotach i trafiają na śmietnik. Szarfy pogrzebowe, wieńce, biżuteria, czasopisma, obrazki. Co zrobić ze zniszczonym różańcem, krzyżem, obrazem, obrazkiem? Gdzie to utylizować?"

"Warto sobie podejść na duży cmentarz i zobaczyć gdzie trafiają krzyże ze zlikwidowanych nagrobków. A znicze coraz częściej trafiają do ponownego wykorzystania"

"A co z kartkami świątecznymi oraz kalendarzami, na których są wizerunki Matki Bożej i Jezusa?"

"Przecież kościół pięknie zarabia na takich świętach i tym podobnych gadżetach. Proszę pooglądać stragany pod Jasną Górą"

- czytamy w komentarzach.

