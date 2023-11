i Autor: gdansk.pl

Liczne narodziny w gdańskim zoo. Na świat przyszło 15 pingwinów

R.K | gdansk.pl 14:57

Aż o 15 małych pingwinów powiększyło się stado tego gatunku w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym (GOZ). Wychowanie pisklęcia zajmuje około dwóch miesięcy. Na wolności zwierzę to zamieszkuje wybrzeża Afryki Południowej. Spotkać go można zwykle do 40 kilometrów od linii brzegu.