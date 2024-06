Miał dać schronienie, katował psa szklaną butelką. Zwyrodnialec nie uniknie odpowiedzialności

To cud, że nikt nie zginął! Zderzenie z autobusem miejskim i dachowanie w Gdańsku

Bił psa szklaną butelką

Policjanci z Pruszcza Gdańskiego zatrzymali 70-latka, który znęcał się nad psem. Mężczyzna bił go szklaną butelką. Podejrzany usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem, za co grozi do 3 lat więzienia.

Policjanci ustalili, że 70-letni mieszkaniec miasta znęcał się nad swoim psem. Mundurowi zabezpieczyli zwierzaka, którego przekazali lekarzowi weterynarii pod opiekę, natomiast mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu

- powiedział mł.asp. Karol Kościuk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim.

Śledczy zebrali materiał dowodowy, który pozwolił prokuratorowi na przedstawienie 70-latkowi zarzutu znęcania się nad zwierzęciem. Mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności.