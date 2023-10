i Autor: FB Władysławowo/pixabay

wybory

Mieszkańcy byli wściekli. Znaleźli to w gazetce miejskiej

M.Cz 7:27

Zdjęcia migrantów w skrzynce pocztowej, ulotki, z których wynika wprost jak głosować - to wszystko trafiło do mieszkańców Władysławowa za pośrednictwem Poczty Polskiej. "Ulotka" okrzyknięta propagandową, została włożona do bezpłatnych biuletynów miejskich "Ratusz" we Władysławowie.