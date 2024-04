Mieszkańcy woj. pomorskiego głosują w wyborach samorządowych. Najnowsze dane o frekwencji [GALERIA]

Nowi lokatorzy w gdańskim zoo. To lemury wari

Jak mówił szef PKW, w skali kraju frekwencja do godz. 12 wyniosła 16,52 proc., czyli ok. 1 pkt proc. więcej niż w analogicznym czasie w poprzednich wyborach w 2108 roku, gdy frekwencja o godz. 12 wyniosła 15,62 proc. Wskazano, że do południa wydano karty 4 773 413 uprawnionym wyborcom, na ogólną liczbę 28 895 220 uprawnionych.

Wybory samorządowe 2024. Frekwencja w województwie pomorskim

W województwie pomorskim do godz. 12 frekwencja wyniosła 15,55 proc. Wydano 267 884 kart do głosowania.

Największa frekwencja do południa była w powiecie kościerskim (18,85 proc.) oraz w powiecie człuchowskim (17,89 proc.) Najmniejsza w Gdańsku (11,96 proc.) oraz w Słupsku (14,62 proc.).

Liczba uprawniona do głosowania w naszym województwie to: 1 723 013 osób.