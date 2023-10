Może jesieniara to właśnie Ty? Sprawdź się w quizie!

Mają go!

Pijany jak bela Rumun zaatakował go nożem! Horror w Gdańsku

Brawurowy pościg policyjny. To, co wyprawiał 16-latek przechodzi ludzkie pojęcie

Jak on mógł?!

Jesień, długie wieczory, listopadowe święta skupione wokół zmarłych i odchodzenia skłaniają nas do refleksji. Zastanawiamy się nad swoim życiem, przyszłością i przeszłością. Szukamy odpowiedzi na pytanie "kim jesteśmy". Dziś pomożemy wam w odpowiedzi na pytanie czy jesteś jesieniarą? Nasz quiz wam w tym pomorze!

Co to znaczy być jesieniarą? Okazuje się, że to określenie nie ma płci. Jesieniarą nazwiemy zarówno mężczyznę jak kobietę. Słowo zyskało na popularności w 2019 kiedy zostało ogłoszone jako młodzieżowe słowo roku.

Jak podaje Słownik Języka Polskiego, jesieniara to: Miłośniczka jesieniDziewczyna lubiąca jesień, manifestująca sympatię dla tej pory roku, jesiennych ubiorów, nastrojów, napojówOsoba, która kocha jesień, wieczory spędza pod kocem pijąc herbatę/kakao i czytając książki. Ma zapas zapachowych świeczek i swetrów.