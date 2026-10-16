Nie zgadniesz, jaki Gdynia ma sposób na dziki! Klomby zamiast odstrzałów

Dziki nie znoszą tych roślin! Gdynia znalazła sposób na nieproszonych gości. Efekty zaskakują

Dziki od lat sprawiają problemy także mieszkańcom Gdyni. Zwierzęta pojawiają się na osiedlach, w parkach i przy ruchliwych ulicach, gdzie rozkopują trawniki w poszukiwaniu jedzenia. Miasto postanowiło wykorzystać przeciwko nim rośliny, które mogą skutecznie zniechęcać je do odwiedzania terenów zielonych. Piszą o tym urzędnicy na oficjalnej stronie miasta.

Na miejskich rabatach sadzone są między innymi hiacynty, lawenda, czosnki ozdobne, miskanty, rdest, ogniki, kocimiętka i gęste róże. Niektóre mają intensywny zapach, inne zawierają substancje, których dziki unikają. Jeszcze inne rosną tak gęsto, że utrudniają zwierzętom rycie w ziemi.

– Potwierdziliśmy skuteczność takiego rozwiązania. Obserwacje pracowników wydziału wskazały, że określone nasadzenia, takie jak rośliny o silnym zapachu, zawierające substancje trujące czy gatunki utrudniające przemieszczanie się, w praktyce działają zniechęcająco na dziki – mówi Tadeusz Schenk, Ogrodnik Miasta Gdyni.

Dziki omijają niektóre rabaty. Miasto podało liczby

Nowe nasadzenia sprawdziły się między innymi przy ulicy Świętojańskiej, Morskiej, Podolskiej, Olimpijskiej, alei Zwycięstwa i w okolicach skweru Kościuszki. Urzędnicy zauważyli, że dziki omijały część roślin, a rozkopywały ziemię przy innych.

Według Straży Miejskiej liczba zgłoszeń dotyczących dzików znacznie się zmniejszyła.

– W marcu ubiegłego roku mieliśmy ponad 300 zgłoszeń dotyczących dzików, teraz w marcu odnotowaliśmy około 60 takich sygnałów od mieszkańców – powiedział Leonard Wawrzyniak z gdyńskiego Ekopatrolu.

Miasto zamierza sadzić kolejne rośliny odstraszające dziki, szczególnie tam, gdzie mieszkańcy najczęściej zgłaszają obecność zwierząt. Problem nadal występuje między innymi w północnych dzielnicach Gdyni, Karwinach i Wielkim Kacku.

Nasadzenia są tylko jednym ze sposobów walki z problemem. Miasto stosuje również środki odstraszające, prowadzi akcje informacyjne i przypomina o zakazie dokarmiania dzików. Spotkania ze zwierzętami mieszkańcy mogą zgłaszać Straży Miejskiej pod numerem 986.

Sonda Czy spotkałeś/aś kiedyś dzika? Tak, w lesie Tak, w mieście Nie, nigdy

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