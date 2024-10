Nowoczesne mieszkania w doskonałej lokalizacji! Zamieszkaj w zielonej oazie w Gdańsku

Uśmiechnięty miś strzeże grobu Elizy i Tomka. To, co zrobili znajomi dziewczynki wyciska ostatnie łzy

Osiedle Kompas - Twój niepowtarzalny azyl w Gdańsku

Jak powinno wyglądać idealne miejsce do życia? To pytanie może mieć wiele odpowiedzi. Dla niektórych istotna będzie bliskość centrum miasta, dla innych wręcz przeciwnie - zielona oaza z dala od miejskiego zgiełku. Gdyby jednak połączyć te dwie rzeczy? Tak, to możliwe! Osiedle Kompas w Gdańsku jest niczym morskie opowieści, które prowadzą Cię do miejsca, gdzie znajdujesz swoje wymarzone mieszkanie. Nadmorski klimat inwestycji znajduje odzwierciedlenie w eleganckich elementach wykończenia i starannie dobranych materiałach, które przywodzą na myśl delikatne brzmienie fal i świeżość nadmorskiej bryzy. Historia i podróże przenikają każdy element inwestycji, tworząc harmonijną całość. W Osiedlu Kompas nadmorski urok zamienia się w codzienne życie, oferując mieszkańcom prawdziwą oazę spokoju i funkcjonalnych udogodnień.

i Autor: materiały prasowe

Osiedle położone jest na południu Gdańska, w cichej, spokojnej i zielonej okolicy. To jednak zaledwie 8 km od gdańskiej starówki - 20 min jazdy samochodem i 40 min transportem publicznym. Doskonała lokalizacja to jednak tylko jeden z wielu atutów inwestycji. Wśród nich są m.in:

Przestronna Parkowa Strefa Zielona - Centralnym punktem osiedla jest rozległa, bezpieczna strefa zielona, wydzielona z ruchu kołowego. To idealne miejsce na codzienny relaks, zabawy dziecięce i spotkania z sąsiadami.

- Centralnym punktem osiedla jest rozległa, bezpieczna strefa zielona, wydzielona z ruchu kołowego. To idealne miejsce na codzienny relaks, zabawy dziecięce i spotkania z sąsiadami. Optymalne Nasłonecznienie - Starannie zaplanowana orientacja budynków oraz przestronne odległości między nimi gwarantują doskonałe nasłonecznienie mieszkań przez cały dzień, zapewniając ciepło i komfort w każdym zakątku Twojego domu.

- Starannie zaplanowana orientacja budynków oraz przestronne odległości między nimi gwarantują doskonałe nasłonecznienie mieszkań przez cały dzień, zapewniając ciepło i komfort w każdym zakątku Twojego domu. Różnorodność Architektoniczna - Osiedle Kompas wyróżnia się unikalną architekturą i zróżnicowaną wysokością budynków, które przełamują monotonię standardowych inwestycji. Każdy detal jest przemyślany, aby tworzyć harmonijną całość.

- Osiedle Kompas wyróżnia się unikalną architekturą i zróżnicowaną wysokością budynków, które przełamują monotonię standardowych inwestycji. Każdy detal jest przemyślany, aby tworzyć harmonijną całość. Zieleń z Funkcją Estetyczną i Ekologiczną - Teren osiedla otaczają starannie zaprojektowane nasadzenia, w tym antysmogowe rośliny, które nie tylko upiększają przestrzeń, ale również przyczyniają się do poprawy jakości powietrza.

i Autor: materiały prasowe

Szeroki Wybór Mieszkań - W ofercie znajdują się mieszkania o różnych metrażach i układach, dostosowane do potrzeb każdego mieszkańca, niezależnie od jego stylu życia czy wymagań.

- W ofercie znajdują się mieszkania o różnych metrażach i układach, dostosowane do potrzeb każdego mieszkańca, niezależnie od jego stylu życia czy wymagań. Doskonała Lokalizacja - Doskonały dostęp do obwodnicy Trójmiasta, Kaszub oraz centrum Gdańska przez Trakt św. Wojciecha, a także bliskość rozbudowanej oferty handlowo-usługowej i Parku Ferberów, sprawiają, że Osiedle Kompas jest idealnym miejscem do życia.

- Doskonały dostęp do obwodnicy Trójmiasta, Kaszub oraz centrum Gdańska przez Trakt św. Wojciecha, a także bliskość rozbudowanej oferty handlowo-usługowej i Parku Ferberów, sprawiają, że Osiedle Kompas jest idealnym miejscem do życia. Ogrody Deszczowe - Liczne obiekty chronią teren przed niekontrolowanym spływem wody deszczowej. Każdy z nich tworzy bogata roślinność, która podnosi walory estetyczne otoczenia, a system opróżniania nadmiaru wody zniweluje ryzyko namnażania się komarów.

- Liczne obiekty chronią teren przed niekontrolowanym spływem wody deszczowej. Każdy z nich tworzy bogata roślinność, która podnosi walory estetyczne otoczenia, a system opróżniania nadmiaru wody zniweluje ryzyko namnażania się komarów. Wyjątkowa Elewacja - Elewacja budynków, wykonana z płytki klinkierowej ELASTOLITH, produkowanej od ponad 50 lat w renomowanej holenderskiej manufakturze, nadaje osiedlu niepowtarzalny charakter, wyróżniając go na tle innych inwestycji.

i Autor: materiały prasowe

Osiedle Kompas to komfort w każdym calu

Inwestor zadbał, by Osiedle Kompas było wykończone idealnie w każdym calu - wysoką jakość, nowoczesny design i wyjątkową przestrzeń poczujesz już od pierwszego kroki. To przestronne i starannie wykończone klatki schodowe, które poprowadzą Cię do wymarzonego mieszkania - eleganckiego i nowoczesnego. Inwestycja wyróżnia się oryginalnym stylem oraz unikalnym nadmorskim klimatem, który przenika przez każdy element projektu części wspólnych.

Pełna oferta mieszkań - od 25 do 88 metrów kwadratowych dostępna jest na stronie internetowej Osiedla Kompas w Gdańsku. Nie czekaj i sprawdź już teraz!

i Autor: materiały prasowe

Szukasz innego miejsca? Zamieszkaj na Jasieniu

Osiedle Kompas to niejedyna inwestycja Proneko. Trwa budowa osiedli Kaskada Jasień i Kaskada Jasień II. To idealne miejsce dla osób ceniących bliskość natury, ale także tych, którzy chcą korzystać z życia w mieście. Funkcjonalne mieszkania od dewelopera o metrażach od 30 do 77 mkw spełnią wszystkie potrzeby singla, pary, a także rodziny. Zapomnisz, że mieszkasz w mieście, bo przestrzeń wokół osiedli została doskonale przemyślana.

Sprawdź ofertę już teraz:

Nie czekaj i spełnij marzenie o nowoczesnym mieszkaniu w Gdańsku!

Materiał Sponsorowany