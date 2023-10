Nowy sprzęt zimowego utrzymania dróg. W Gdyni szybciej uwiną się z odśnieżaniem ulic?

Nowy, innowacyjny model utrzymania letniego i zimowego dróg funkcjonuje w Gdyni od końca listopada 2020 roku. Od tej pory dział LIZUD cały czas się rozwija. W 2022 roku do użytku została oddana druga baza techniczna. Przypomnę, że południowa i północna baza LIZUD-u pracują w systemie 24-godzinnym, obsługując po 118,5 km dróg. W obu bazach jest odpowiednia kadra, pojazdy specjalne oraz inne niezbędne do działań sprzęty

– mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Teraz do bazy dołączyły 4 nowe pojazdy, między innymi 2 ciągniki rolnicze Farmtrac z osprzętem do letniego i zimowego utrzymania dróg. Jak tłumaczy ZdiZ, daje to możliwość swobodnego wykorzystania ciągników rolniczych (po demontażu zabudów ZIMA/LATO) do realizacji innych zadań komunalnych lub transportowych.

Każdy z ciągników doposażony został w osprzęt typu:

zamiatarka ciągniona

szczotkę do chwastów

pług odśnieżny

posypywarka soli i piasku

ładowacz czołowy wraz z łyżką wysokiego załadunku i paleciakiem.

Co to oznacza dla użytkowników dróg w Gdyni?

Ciągniki wraz z osprzętem będą służyć do letniego i zimowego utrzymania dróg oraz do innych zadań transportowych.

W okresie zimowym pozwolą na rozszerzenie zwiększenie zakresu utrzymywanych dróg siłami własnymi jednostki, natomiast w konfiguracji letniej pozwolą zwiększyć efektywność prac związanych z oczyszczaniem jezdni dróg i parkingów. Dzięki wyposażeniu, pojazdy będą wykorzystywane cały rok

– podkreśla Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Nowy sprzęt jest już wykorzystywany do letniego oczyszczania dróg (zamiatania). W sezonie letnim każdy z nowych pojazdów będzie stacjonował na jednej z baz LIZUD. W sezonie zimowym oba pojazdy będą stacjonować w bazie północnej z uwagi na logistykę. Nowy sprzęt będzie służyć do odśnieżania północnych dzielnic Gdyni.

Jeśli to zobaczysz na obrazku, to znaczy, że jesteś dobrym przyjacielem