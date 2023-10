Pierwszy senator z Pomorza! Oficjalne dane z Państwowej Komisji Wyborczej! [AKTUALIZACJA]

Aktualizacja 16 października, godz. 16.47

Po przeliczeniu głosów ze 100 proc. obwodowych komisji wyborczych w okręgu nr 67 wygrał Leszek Czarnobaj, którego poparło 56 152, czyli 52,56 proc., głosujących. Jego rywalka – Natalia Nitek-Płażyńska (PiS) zdobyła 32 524 głosy, co stanowi 30,44 proc. poparcia.

Paweł Szajda (Bezpartyjni Samorządowcy) zdobył 9 093 głosy (tj. 8,51 proc.), a popierany przez Konfederację Wolność i Niepodległość Łukasz Kulecki – 9071 głosów (tj. 8,49 proc.).

Aktualizacja 16 październik, godz. 14.38

Znamy już wyniki ogólnopolskie Late Poll. Coraz więcej wiemy też o wynikach cząstkowych z Pomorza.

Z danych z 41,87 proc. komisji obwodowych w senackim okręgu wyborczym nr 67 w woj. pomorskim wynika, że Leszek Czarnobaj (KO) zdobył 45,77 proc. głosów, a Natalia Nitek-Płażyńska (PiS) – 34,93 proc.

danych z 22,26 proc. komisji obwodowych w senackim okręgu wyborczym nr 66 w woj. pomorskim wynika, że Ryszard Świlski z Paktu Senackiego zdobył 47,85 proc. głosów, a Andrzej Kobylarz (KWW Mirosława Piaseckiego Kandydata na Senatora RP) – 32,81 proc.

Z danych z 25,75 proc. komisji obwodowych w senackim okręgu wyborczym nr 63 w woj. pomorskim wynika, że Dariusz Drelich z PiS zdobył 37,44 proc. głosów a Anna Górska (Nowa Lewica) - 35,03 proc.

Z danych z 14,93 proc. komisji obwodowych w senackim okręgu wyborczym nr 62 w woj. pomorskim wynika, że Kazimierz Kleina (KO) zdobył 47,31 proc. głosów a Samanta Nowińska (PiS) - 33,32 proc. - podała na swojej stronie PKW.

Okręgi do Senatu w wyborach parlamentarnych 2023

Okręgi wyborcze do Senatu różnią się od tych do Sejmu. Tutaj wszystkie okręgi są jednomandatowe. Zatem w 100 okręgach wyborczych wybiera się łącznie 100 senatorów. Nad prawidłowym przeprowadzaniem wyborów czuwają okręgowe komisje wyborcze odpowiednie dla właściwych terytorialnie okręgów wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Okręg wyborczy numer 62 obejmuje miasto na prawach powiatu Słupsk oraz powiaty: lęborski, słupski i wejherowski.

Okręg wyborczy numer 63 obejmuje powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski.

Okręg wyborczy numer 66 obejmuje powiaty: gdański, starogardzki i tczewski.

Okręg wyborczy numer 67 obejmuje powiaty: kwidzyński, malborski, nowodworski i sztumski.

Wyniki Late Poll Pomorskie

Z sondażu Ipsos, zrealizowanego dla TVP, TVN i Polsat, tzw. late poll wynika, że rozkład mandatów w Sejmie przy takich wynikach wyglądałby następująco: