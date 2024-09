Boże Narodzenie. Długoterminowa prognoza pogody na święta. Będzie śnieg i mróz?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował niedawno eksperymentalną prognozę długoterminową temperatury i opadu. Dotyczy ona okresu październik 2024 - styczeń 2025. Jeśli chodzi o pogodę na październik, dysponujemy już dokładniejszymi danymi, które zaprezentowaliśmy w rozmowie z ekspertem IMGW. W materiale poruszamy temat m.in. prognozowanych przymrozków.

W grudniu przymrozki będą już codziennością. Ostatni miesiąc roku to oczywiście czas świąt, których wielu z nas już teraz nie może się doczekać. Co roku zadajemy sobie istotne pytanie - czy tegoroczne Boże Narodzenie będzie białe? Czy w święta spadnie śnieg i chwyci mróz? W ostatnich latach intensywne opady śniegu i tęgie mrozy raczej omijały Polskę w święta. Jak będzie podczas Bożego Narodzenia 2024? Przyglądamy się prognozie długoterminowej IMGW, dotyczącej temperatury i opadu.

- W całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020 - czytamy w materiale IMGW, co oznacza, że w grudniu 2024 raczej nie powinniśmy spodziewać się fali tęgich mrozów, sięgających kilkunastu stopni poniżej zera. Co z opadami? Jak czytamy w treści komunikatu, "miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej". Oznacza to, że opadów powinno być więcej niż w ostatnich latach, choć opady nie muszą oznaczać śniegu, a np. deszcz, tym bardziej, że w 2024 roku każdy miesiąc charakteryzuje się temperaturą powyżej normy wieloletniej. Jeśli w grudniu 2024 temperatura w okresie świąt będzie dodatnia, ciężko będzie liczyć na biały puch, utrzymujący się na ulicach.

Warto jednak zwrócić uwagę, że powyższa prognoza jest długoterminowa. Prawdopodobieństwo trafności jest znacznie niższe niż przewidywania z kilkudniowym wyprzedzeniem. Warto więc regularnie śledzić prognozy pogody na grudzień 2024, ponieważ niemal na pewno w kolejnych tygodniach należy spodziewać się istotnych zmian.

Źródło: IMGW

Sonda Czy chcesz śnieg w święta Bożego Narodzenia? TAK, OBY W KOŃCU ŚWIĘTA BYŁY BIAŁE! NIE, NIE CHCĘ JEST MI TO OBOJĘTNE