Polska elektrownia jądrowa nie ugotuje ryb w Bałtyku

Elektrownia nad morzem: jest decyzja środowiskowa

Pierwsza polska elektrownia jądrowa, która powstaje na Pomorzu, posiada już szereg pozwoleń administracyjnych, w tym decyzję środowiskową, którą inwestor – spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) – uzyskał we wrześniu 2023 roku. W lokalizacji realizowano pierwsze prace terenowe związane z pogłębionymi badaniami geologicznymi, a w 2024 roku spółka PEJ złożyła wniosek o pozwolenie na prace przygotowawcze, które chce rozpocząć jeszcze w tym roku. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse-Bechtel. W planach są trzy reaktory typu AP1000 o łącznej mocy ponad 3 750 MWe. Pierwszy blok ma ruszyć w 2036 roku, kolejne – rok i dwa lata później.

Jednym z kluczowych elementów infrastruktury będzie układ chłodzenia, oparty na bezpośrednim poborze wody z Bałtyku, bez potrzeby budowy chłodni kominowych. Tzw. system otwarty pozwala na efektywne chłodzenie reaktorów przy niedużym wpływie na środowisko.

Wiele elektrowni atomowych bezpiecznie działa nad Bałtykiem

Według danych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego działa w sumie kilka dużych elektrowni jądrowych, które wykorzystują system chłodzenia oparty na wodzie morskiej. Przykładem regionu, w którym od lat bezpiecznie i z powodzeniem funkcjonują elektrownie jądrowe wykorzystujące Bałtyk do chłodzenia jest Skandynawia.

Loviisa (Finlandia)

Fińska elektrownia Loviisa, położona nad Zatoką Fińską, składa się z dwóch reaktorów rosyjskiego typu VVER-440. Uruchomione odpowiednio w 1977 i 1980 roku, jednostki chłodzone są wodą pobieraną bezpośrednio z morza. System wyposażony jest w czujniki temperatury i automatyczne mechanizmy ograniczające emisję ciepła do środowiska.

Olkiluoto (Finlandia)

Zlokalizowana nad Zatoką Botnicką elektrownia Olkiluoto to obecnie największa siłownia jądrowa w Europie pod względem mocy zainstalowanej – zwłaszcza po niedawnym uruchomieniu reaktora OL3 EPR o mocy 1 600 MW. Obiekt chłodzony jest wodą z Bałtyku, podobnie jak dwa starsze reaktory typu BWR (każdy po ok. 890 MW). Układ chłodzenia w Olkiluoto działa w trybie otwartym, co zapewnia wysoką efektywność i stabilność.

Oskarshamn (Szwecja)

W Szwecji jednym z najbardziej znanych obiektów jest elektrownia Oskarshamn, położona nad Cieśniną Kalmarską. Dziś pracuje tam jeden blok – Oskarshamn 3 – o mocy ponad 1 000 MW. Podobnie jak jego poprzednicy, także ten reaktor chłodzony jest wodą z Bałtyku.

Forsmark (Szwecja)

Druga szwedzka elektrownia, Forsmark, zlokalizowana jest nad Bałtykiem w rejonie Uppsali. Posiada trzy reaktory o łącznej mocy netto ponad 3 200 MW. Wszystkie bloki wykorzystują wodę z morza, co pozwala na sprawną i ciągłą pracę niezależnie od warunków atmosferycznych.

Bałtycki standard technologiczny

Jak wynika z danych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, wszystkie wymienione elektrownie – zarówno w Szwecji, jak i w Finlandii – korzystają z otwartego układu chłodzenia wodą morską, podobnego do tego, który zaplanowano w Lubiatowie-Kopalinie. Polska nie wdraża więc technologii eksperymentalnej, lecz opiera się na sprawdzonych rozwiązaniach. W porównaniu do elektrowni jądrowej Loviisa, w polskiej elektrowni jądrowej otwarty układ chłodzenia będzie tak zaprojektowany, żeby woda wykorzystywana do chłodzenia elektrowni (niemająca bezpośredniego kontaktu z reaktorem) lepiej mieszała się z chłodną wodą z akwenu i tym samym efektywniej wytracała temperaturę.

Dzięki bezpośredniemu poborowi wody z morza i odpowiednim rozwiązaniom technicznych i działaniom minimalizującym (chodzi m.in. o pobór wody i jej zrzut na głębokości ok. 20 metrów, a także zrzut z wykorzystaniem specjalnych dysz ułatwiających mieszanie się wody), wpływ na środowisko w elektrowni „Lubiatowo-Kopalino” ma być ograniczony – podniesienie temperatury wód powierzchniowych na obszarze kilku km2 w dużym oddaleniu od linii brzegowej przewidziano na ok. 1,5–2°C. Przy plaży wzrost temperatury wody przy powierzchni ma być praktycznie niewyczuwalny dla człowieka i wynieść ok. 0,1°C. Wartości te odnoszą się do bardzo konserwatywnych scenariuszy – podczas badań założono np. brak wiatru przy bardzo ciepłym, słonecznym dniu. Oznacza to, że prognozowany wpływ elektrowni jądrowej na cały akwen, którego obszar to ok. 400 tys. km2 będzie minimalny.

Bezpieczeństwo – kluczowy priorytet

W debacie publicznej wokół energetyki jądrowej często pojawiają się obawy związane z bezpieczeństwem, szczególnie po katastrofie w japońskiej Fukushimie w 2011 roku. Warto jednak podkreślić, że na Pomorzu panują zupełnie inne warunki sejsmiczne niż w Japonii, a prawdopodobieństwo fali tsunami na Bałtyku jest niezwykle niskie.

Dodatkowo projektowana w Polsce elektrownia będzie wykorzystywać nowoczesną technologię generacji III+, wyposażoną w wielopoziomowe systemy bezpieczeństwa pasywnego. Reaktory AP1000, które mają zostać zainstalowane w Lubiatowie-Kopalinie, posiadają zdolność samoczynnego chłodzenia nawet bez zasilania i interwencji człowieka przez 3 doby, co znacząco ogranicza skutki ewentualnej awarii, której prawdopodobieństwo wystąpienia i tak jest ekstremalnie niskie. Nad bezpieczeństwem elektrowni czuwać będą nie tylko operatorzy, monitoringi, ochrona fizyczna i systemy komputerowe, ale też niezależne instytucje krajowe i międzynarodowe.

Nowoczesna energia, regionalne doświadczenia

Budowa elektrowni w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino to krok milowy na drodze do transformacji energetycznej Polski. Zastosowanie chłodzenia wodą morską – wzorem m.in. krajów skandynawskich – oznacza na przykład niezawodność systemu, ograniczenie kosztów eksploatacji i zmniejszenie ryzyka awarii związanych z brakiem wody w czasie upałów.

Pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa nie tylko zasili więc miliony domów czystą energią, ale też stanie się symbolem mądrego transferu technologii i odpowiedzialnej transformacji energetycznej.