i Autor: YouTube / Viacheslav Zarutskii, Google Maps Rosjanin powiedział to o Polsce! "To nie żart ani sarkazm"

Zgadzacie się z nim?

Rosjanin powiedział te słowa o Polsce! "To nie żart ani sarkazm"

SES 21:48 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Opowiadał już, co go w Polsce szokuje, co zachwyca czy do czego trudno się przyzwyczaić. Jednak zawsze wypowiadał się o naszym kraju w samych superlatywach. Do tego stopnia, że internauci zarzucali mu, że ktoś mu za to płaci. W jednym ze swoich najnowszych filmów popularny youtuber stwierdził wprost, że "Polska jest najlepszym krajem". Dlaczego?