Rusza program Praca dla Pomorzan. Urzędy otrzymają 9 milionów!

Umowy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku a Powiatowymi Urzędami Pracy na realizację programu Praca dla Pomorzan 2025 zostały podpisane 14 lutego 2025 r.

Kilka słów o programie

Celem programu jest wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w zakresie dostosowania kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb i wyzwań regionalnego rynku pracy. Chodzi również o ułatwienie zdobycia doświadczenia zawodowego, tak aby na zmieniającym się rynku pracy łatwiej było utrzymać stabilne zatrudnienie. Program skierowany jest do osób bezrobotnych, w tym w szczególności w wieku 30-50 lat, a także osób bezrobotnych z obszarów wiejskich. Co ważne w programie będą mogli uczestniczyć również legalnie przebywający na terenie kraju cudzoziemcy. Koszt programy to około 8,9 mln zł. przyznanych województwu pomorskiemu z Funduszu Pracy.

Cztery moduły

Program został podzielony na cztery części. Każda odzwierciedla najbardziej istotne z punktu widzenia pomorskiego rynku pracy aspekty. I tak moduł pierwszy to „Tradycja i dziedzictwo kulturowe Pomorza”. Chodzi w nim o wspieranie zatrudnienia bezrobotnych oraz rozwoju przedsiębiorczości na wsi w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów tradycji i dziedzictwa kulturowego Pomorza. W module drugim wsparcie dotyczyć będzie rozwoju kwalifikacji osób bezrobotnych i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców w kluczowych dla regionalnej gospodarki branżach, takich jak np. energetyka czy off-shore. Kompetencje i kwalifikacje zawodowe to nazwa trzeciego modułu. W nim osoby bezrobotne będą mogły uzyskać konkretne umiejętności dzięki uczestnictwu w stażach czy szkoleniach zawodowych. Ostatni, czwarty moduł koncentrować się będzie na wsparciu osób w trudnej sytuacji i aktywnie poszukujących pracy.

Jak to będzie działać?

Program będzie realizowany przez siedemnaście Powiatowych Urzędów Pracy z całego województwa pomorskiego. To one będą organizować szkolenia czy staże. PUP będą mogły również przyznawać dotacje na uruchomienie indywidualnej działalności gospodarczej, subsydiować prace interwencyjne lub roboty publiczne. Projekty zakładają również udział w targach pracy, wspieranie przemieszczania za pracą czyli np. zwrot kosztów dojazdów do pracy. Przewiduje się, że aktywizacją zawodową w ramach programu w 2025 roku objętych zostanie łącznie 563 osób bezrobotnych.

