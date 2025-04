Skandal na Westerplatte. Spalił polskie flagi. Policja szuka tego człowieka

Spis treści

Szok na Westerplatte. Ktoś zniszczył i spalił polskie flagi

Do bulwersującego aktu wandalizmu doszło w nocy z 1 na 2 kwietnia. Sprawę dotyczącą Westerplatte opisywaliśmy w tym miejscu. Teraz policjanci proszą o pomoc w odnalezieniu podejrzanego. Wizerunek mężczyzny został przekazany mediom. Stróże prawa wierzą, że to pomoże w szybkim rozwiązaniu sprawy. - 3 kwietnia policjanci odebrali zgłoszenie, że w nocy z 1 na 2 kwietnia na drodze do pomnika Obrońców Wybrzeża doszło do kradzieży z włamaniem i do usiłowania tego przestępstwa do trzech przyczep gastronomicznych - wyjaśnia podinsp. Magdalena Ciska z KMP w Gdańsku.

Sprawca ukradł materiały biurowe, 50 złotych i uszkodził drzwi, powodując straty na ponad 4 tysiące złotych. Na miejscu funkcjonariusze ustalili także, że na terenie Muzeum II Wojny Światowej nieznany sprawca uszkodził elementy 11 masztów oraz zerwał 11 flag, z których dwie spalił, a trzy nadpalił - dodaje policjantka.

Rozpoznajesz tego mężczyznę? Powiadom policję!

Starty z tytułu tego przestępstwa wstępnie wyceniono na 7500 złotych. W toku prowadzonego postępowania policjanci zabezpieczyli monitoring, który zarejestrował wizerunek mężczyzny mogącego mieć związek z tymi przestępstwami. Przyjrzyjcie się uważnie zdjęciu i materiałowi wideo, które zamieszczamy pod tekstem!

- Osoby, które wiedzą, kim jest mężczyzna widoczny na filmie lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, lub miejsca pobytu, prosimy o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji II przy ul. Długa Grobla 4 w Gdańsku. Informacje można przekazać telefonicznie, dzwoniąc na numer 47 741 34 22 lub napisać na adres: [email protected]. Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat więzienia. Za zniszczenie mienia grozi do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast za zniszczenie flagi grozi do roku pozbawienia wolności - apeluje podinsp. Ciska.

