Skandal na Westerplatte! Zbezcześcił polskie flagi i okradł budki z jedzeniem

W sercu polskiej historii, na Westerplatte, doszło do bulwersującego aktu wandalizmu. W nocy z 1 na 2 kwietnia nieznany sprawca zbezcześcił symbole narodowe, niszcząc maszty z flagami państwowymi i paląc część z nich. Jakby tego było mało, bandyta okradł również budki gastronomiczne znajdujące się na terenie muzeum.

W związku ze skandalem, Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście wszczęła śledztwo. Dotyczy publicznego znieważenia i niszczenia flag państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, uszkodzenia 11 masztów, kradzieży z włamaniem do przyczep gastronomicznych oraz usiłowania kradzieży z włamaniem do kolejnej przyczepy.

- Na obecnym etapie postępowania przesłuchano świadków, zabezpieczono nagrania monitoringu oraz dokonano oględzin miejsca zdarzenia – informuje prok. Mariusz Duszyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Z ustaleń śledczych wynika, że za wszystkie te czyny odpowiada jedna osoba.

Wszystko się nagrało. Widziałeś go?

Mężczyzna wszedł na teren Westerplatte około godziny 22:50. Następnie udał się w kierunku pomnika, gdzie ściągnął flagi z 11 masztów, uszkadzając je przy tym. Wśród zniszczonych flag było 10 flag polskich i jedna flaga Unii Europejskiej. Pięć z nich, w tym cztery polskie i unijna, zostały spalone w ruinach schronu. Następnie wandal włamał się do dwóch budek gastronomicznych i próbował włamać się do trzeciej. Szczątki spalonych flag zostały odnalezione następnego dnia przez zwiedzających.

Straty materialne wyrządzone Muzeum II Wojny Światowej wynoszą około 7,5 tys. złotych. Właściciele okradzionych budek gastronomicznych oszacowali swoje straty na ponad 4 tys. złotych.

Gdańska policja opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z monitoringu, na którym widać mężczyznę mogącego mieć związek ze sprawą. To mężczyzna w wieku około 25-35 lat, ubrany w kaptur i mający na plecach plecak. W ręku trzyma torbę, do której wkłada skradzione przedmioty.

Funkcjonariusze apelują o pomoc w identyfikacji sprawcy. Wszelkie informacje można przekazywać do Komisariatu Policji II przy ul. Długa Grobla 4 w Gdańsku. Informacje można przekazać telefonicznie, dzwoniąc na numer 47 741 34 22 lub napisać na adres: [email protected].

Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat więzienia. Zniszczenie mienia zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności, a znieważenie flagi – do roku więzienia.