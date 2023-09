13-letnia Ewa zostawiona sama na lotnisku. Nie mogła nawet wrócić do Polski...

To nie ja byłam.... Co dalej? To był maj, pachniała... Umiesz dokończyć? W Naszym quizie mamy kilka podchwytliwych pytań, a kilka takich, na które z pewnością od razu odpowiesz.

Niektóre hity, choć doskonale znany mogą sprawić wam sporo kłopotów. Okazuje się, że przez lata można śpiewać całkiem co innego, niż w oryginalnym tekście, sprawdźcie, czy wy też dacie się nabrać czy teksty polskich piosenek nie mają sobie równych.

QUIZ jak dobrze znasz polskie przeboje Pytanie 1 z 9 To wielki hut Budki Suflera. Tekst brzmi: "Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu, gdy pisałaś..." tak mi źle kocham cię długi list Dalej