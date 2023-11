Milion złotych to niebagatelna suma o jakiej marzy każdy. Niewielu uczestników telewizyjnego show w Polsce usłyszało pytanie za milion. W polskich edycjach programu, które są emitowane na antenie telewizji TVN w kilku blokach: od 1999 do 2003, 2008 do 2010 i od 2017 pytanie za milion padło ponad 20 razy, główna wygrana - pięciokrotnie.

Od początku program jest prowadzony przez Huberta Urbańskiego. W naszym quizie sprawdzisz się w 10 pytaniach, które odczytał w finale teleturnieju.