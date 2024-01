To był pracowity dla nich rok. Tysiące wystawionych mandatów i pomoc bezdomnym

Warto pamiętać, że w sytuacjach nadzwyczajnych to właśnie dyżurny Straży Miejskiej koordynuje działania w mieście, mające na celu pomoc poszkodowanym. Tak było podczas pamiętnego pożaru kamienicy przy ul. Andersa 30, kiedy to dyżurny organizował miejsca noclegowe dla mieszkańców, których dobytek spłonął. Zaopiekował się też osobami, które w czasie akcji gaśniczej chciały się ogrzać w budynku naszego urzędu, oferując im ciepłą kawę i herbatę. To strażnicy reagują na wezwania do seniorów pilnie potrzebujących pomocy, a zimą niosą pomoc osobom w kryzysie bezdomności. Zawsze możemy na nich liczyć, za co bardzo im dziękuję