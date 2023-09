Tramwaje z klimatyzacją. Gdańsk ma się czym pochwalić

Nasz główny cel, to zapewnienie pasażerom bezpiecznego i wygodnego przejazdu, staramy się, aby w te upalne dni gdańszczanie podróżowali w jak najbardziej komfortowych warunkach. Choć producenci zalecają wymiany filtrów co pół roku, my w naszych pojazdach kontrolujemy je co 3 miesiące. Filtry są wymieniane natychmiast, gdy pojawiają się jakiekolwiek zanieczyszczenia, a klimatyzacja w naszych pojazdach jest pod opieką specjalnej firmy serwisowej