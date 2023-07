W trosce o zdrowie kobiet wyruszą na Półwysep Helski! Sprawdź, gdzie znajdziesz wyjątkowe kampery

"Przyjaciółki z natury" ruszają w trasę

Trwa wakacyjna akcja edukacyjna "Przyjaciółki z natury", której sponsorem jest Herbapol Poznań, producent leku Urosept. Jej zwieńczeniem będzie tygodniowy Road Show po Półwyspie Helskim. W dniach 29 lipca – 5 sierpnia wyjątkowe kampery będą odwiedzały popularne wakacyjne miejscówki nad Bałtykiem, uświadamiając Polki, jak ważne jest dbanie o siebie w naturalny sposób.

Lato to czas urlopów, wyjazdów i niestety… infekcji układu moczowego, którym sprzyja pływanie w jeziorach, hotelowych basenach, przebywanie w jacuzzi czy korzystanie z publicznych toalet. Z badań przeprowadzonych na zlecenie Herbapol Poznań, przez agencję badawczą K+Research, wynika, że aż 49% Polek dba, aby podczas urlopu mieć ze sobą podręczny zestaw leków. Wyjeżdżając na urlop, kobiety najczęściej wkładają do apteczki środki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe (82% respondentek), produkty do opalania (72%), leki przyjmowane w sposób ciągły (70%) oraz preparaty przeciwko insektom (67%). Co więcej, już blisko co piąta kobieta bierze ze sobą także leki właśnie na infekcje układu moczowego.

Siła prosto z natury

Dzięki odpowiedniemu zaopatrzeniu można od razu zapobiegać lub przeciwdziałać infekcjom układu moczowego. Zdaniem respondentek środki naturalne stanowią wartościowe uzupełnienie terapii. To m.in. leki pochodzenia ziołowego, czy rośliny jak na przykład rumianek, pokrzywa. Aż 41% uczestniczek badania, we wsparciu leczenia infekcji układu moczowego poza terapią lekami syntetycznymi, wspomaga się dodatkowo lekami pochodzenia roślinnego lub ziołowego. Tylko 11% Polek stosuje wyłącznie leki syntetyczne, a 7% - jedynie leki z naturalnych składników.

Road Show po Półwyspie Helskim

Jednak akcja "Przyjaciółki z natury" i Road Show po Półwyspie Helskim to nie tylko dzielenie się wiedzą. To również przyjemny sposób na odpoczynek. W ramach akcji, przez wszystkie dni trasy, odwiedzający nadmorskie kurorty będą mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć jogi na plaży, które będą odbywały się dwa razy dziennie w godzinach porannych.

Przy kamperach powstanie także strefa chilloutu, gdzie na odwiedzających będą czekać leżaki oraz poduchy, na których będzie można się poopalać czy beztrosko spędzić wakacyjny czas nad morzem. Dopełnieniem korzystania z wypoczynku oraz dla ochłody będzie stoisko z pyszną lemoniadą z naturalnych składników. Dla fanów social mediów powstanie również ścianka, na tle której będzie można wykonać pamiątkowe zdjęcia.

"Przyjaciółki z natury". Trasa kamperów

Wyjątkowa trasa "Przyjaciółki z natury" rozpocznie się 29 lipca i skończy się 5 sierpnia. Kampery wraz ze wszystkimi zaplanowanymi atrakcjami będą dostępne w następujących terminach i lokalizacjach:

29-31 lipca – parking przy Campingu Chałupy 6, Chałupy

1 sierpnia – boisko piłkarskie, Chałupy

2 sierpnia – parking przy Campingu Chałupy 6, Chałupy

3 sierpnia – plac przy molo, Jastarnia

4 sierpnia – parking przy Campingu Chałupy 6, Chałupy

5 sierpnia – Port, Kuźnica