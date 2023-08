W weekend duże zmiany w pogodzie. Nadchodzi jesień?

W nocy z piątku na sobotę Polska będzie na skraju wyżu znad Ukrainy, tylko nad województwa zachodnie nasunie się płytka zatoka niżowa i ciepły front atmosferyczny związany z niżem nad Morzem Północnym. W dzień cały kraj będzie pod wpływem układu niżowego z ośrodkami nad Morzem Północnym. Z zachodu do centrum kraju przemieści się wspomniany ciepły front. Z południa zacznie napływać bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie będzie wolno spadać.

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

W sobotę zachmurzenie umiarkowane, od zachodu stopniowo wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu i burze. Możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz punktowo do 20 mm. Temperatura maksymalna od 26°C do 29°C, w rejonie Półwyspu Helskiego około 24°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni skręcający na kierunki zachodnie. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

Za to w niedzielę temperatura maksymalna od 16°C do 19°C, tylko na zachodzie regionu od 20°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Mogą pojawić się opady deszczu