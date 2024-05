Polikarp N. oskarżony. Poważne zarzuty

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk poinformowała w środę (15 maja), że do Sądu Okręgowego w Elblągu został skierowany akt oskarżenia w sprawie o przestępstwa o charakterze seksualnym - gwałt, pedofilię i wykorzystanie zależności wobec małoletnich.

- Postępowanie zostało zainicjowane zawiadomieniem Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży zakonu, do którego przynależy oskarżony. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku została wyznaczona do przeprowadzenia postępowania w tej sprawie. Akt oskarżenia został skierowany do sądu 13 maja 2024 r. - dodała prok. Wawryniuk. Zakonnik o. Polikarp N. był m.in. współpracownikiem papieża Franciszka.

Do czynów objętych aktem oskarżenia dochodzić miało w latach 2006–2016 w Polsce, ale też za granicą. Jak podaje prokuratura, oskarżony miał dopuścić się zarzuconych mu przestępstw, wykorzystując zaufanie wynikające z pełnionej roli przewodnika duchowego. Łącznie prokurator zarzucił oskarżonemu popełnienie 14 przestępstw na szkodę 4 małoletnich pokrzywdzonych. Większość zarzutów dotyczy czynów, w chwili których małoletni nie mieli ukończonych 15 lat.

Oskarżony nie przyznaje się do przestępstw

Oskarżony nie przyznaje się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw. Przesłuchiwany w toku postępowania przygotowawczego odmówił złożenia wyjaśnień. Przebywa w areszcie. Z zarzuconych oskarżonemu przestępstw najsurowszą karą zagrożone jest doprowadzenia podstępem do obcowania płciowego. Grozi za to od 3 do 15 lat więzienia. Takich czynów oskarżonemu zarzucono osiem.