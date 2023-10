Wybory parlamentarne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i były prawdziwym świętem demokracji, co pokazuje znakomita frekwencja. W okręgu gdańskim, trzeba było uruchomić rezerwy kart wyborczych. Dodatkowe karty trafiły m.in. do Gdańska, Sopotu i Krynicy Morskiej. W stolicy województwa pomorskiego ludzie głosowali już po godzinie 21:00. Wszystko przez kolejki i brak kart. Dowodem m.in. relacja naszego czytelnika, który pojawił się w Obwodowej Komisji Wyborczej numer 77.

Wybory 2023. Prezydent Gdańska interweniowała osobiście! Wszystko się nagrało

Stojący w kolejce do glosowania w OKW nr 77 w Gdańsku nie mogli uwierzyć własnym oczom. Kiedy zabrakło kart do głosowania, osobiście interweniowała prezydent Aleksandra Dulkiewicz, która dowiozła karty. Ludzie wyjmowali telefony i nagrywali historyczną chwilę. Materiał wideo prezentujemy w tym artykule.

- Nasza kampania „Nie śpij, bo Cię przegłosują” obudziła wiele serc. W tegorocznych wyborach według sondażu exit poll Ipsos dla TVN, Polsatu i TVP wzięło udział 72,9% uprawnionych obywatelek i obywateli. To ponad 10% więcej od rekordowych wyborów w 1989 roku! Wtedy frekwencja wyniosła 62,7%. Dziękuję wszystkim aktywistom, społecznikom, twórcom wszelkich kampanii profrekwencyjnych za zaangażowanie i poruszenie tylu osób, by wzięli udział w wyborach - napisała prezydent Dulkiewicz na Facebooku.

W województwie pomorskim mieliśmy dwa okręgi w wyborach do Sejmu - gdański (nr 25) i gdyńsko-słupski (nr 26), oraz sześć okręgów w wyborach do Senatu (62, 63, 64, 65, 66 i 67). Przewodniczący Komisji wpuszczali do środka wszystkich, którzy stanęli w kolejce do godziny 21:00.