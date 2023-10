Samorządowcy chcą do Sejmu. Zostawiają swoje lokalne ojczyzny?

Tragiczny wpadek w woj. pomorskim. Nie żyje 2-letni Grześ. Wiersz na grobie dziecka wyciska łzy: "Panie Boże chyba coś nie tak, czemuś go zabrał?"

Na listach wyborczych w tegorocznych wyborach parlamentarnych znajdziemy wiele nazwisk związanych z województwem pomorskim. Są wśród nich: sołtysi, starości, wójt czy nawet prezydent. Dlaczego zdecydowali się na taką radykalną zmianę i czy uciekają do „centrali”? O to zapytaliśmy startującą do Sejmu z listy KO Magdalenę Kołodziejczak, wójt gminę Pruszcz Gdański.

Jestem 21 lat wójtem gminy Pruszcz Gdański i mam cały szereg spostrzeżeń co należałoby w samorządach trochę poprawić w sensie ustawowym. A w dużej mierze w sytuacji finansowej. Bardzo się cieszę, że taka duża grupa samorządowców idzie do wyborów, bo liczę na to, że będziemy tworzyli całkiem dużą siłę, jeżeli oczywiście wyborcy uznają, że warto na nas zagłosować.

Mieszkańcy jednak mają obawy, co do intencji samych kandydatów. Czy realnie wpłyną na jakość życia w mniejszych miejscowościach, czy jednak ich decyzja jest podyktowana własnymi korzyściami?

Słyszę dosyć często takie właśnie pytanie: „Pani nas teraz zostawia, co będzie dalej?” Natomiast myślę, że przez 21 lat służby mieszkańcy mogli mnie poznać i jest mi bardzo miło, ale z drugiej strony samorządy stoją przed takimi wyzwaniami, których lokalnie się już nie da zrealizować. Mam tutaj chociażby na myśli inwestycje oświaty i komunikację. Czy chociażby przyśpieszenie uwolnienia środków unijnych, które wspomogą realizację inwestycji

– wyjaśnia Magdalena Kołodziejczak.

Jak rozmawiam z mieszkańcami, to mówię co mną dyktuje i absolutnie ewentualne bycie członkiem parlamentu nie spowoduje, że ja zapomnę o tych naszych ważnych sprawach i w dużej mierze popierają moją decyzję

– dodaje.

Na listach wyborczych znajdziemy także m.in.: Piotra Widza - wiceburmistrza Kwidzyna, Mirosława Augustyna - starostę tczewskiego i Patryka Gabriela - wicestarostę starogardzkiego. Na start w najbliższych wyborach zdecydowali się także m.in.: : Marek Budnik, Remigiusz Kwieciński, Iwona Mielewczyka, Krystyna Łuczycka,

