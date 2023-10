i Autor: MO Lokale wyborcze nr 300, 301, 302, 303, 410

Najważniejsze wybory

Wybory 2023 w woj. pomorskim. Co z wyborcami, którzy ustawili się w kolejce tuż przed zamknięciem lokali?

Co do zasady lokale są już zamknięte, ale tam gdzie wyborcy przybyli przed godz. 21 i ustawili się w kolejce, to mają szansę nadal zagłosować - mówiła dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku Mirosława Torłop.