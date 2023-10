Wyniki wyborów 2023. Kto wygrał wybory parlamentarne na Pomorzu?

Wyniki wyborów 2023. Kto wygrał wybory parlamentarne 2023? [EXIT POLL]

Głosowanie w wyborach parlamentarnych rozpoczęło się od godziny 7:00 i potrwało do 21:00. Chwilę po zakończeniu głosowania pojawiły się już pierwsze sondażowe wyniki.

Wyniki badania exit poll poznaliśmy tuż po zamknięciu ostatniego lokalu wyborczego, czyli gdy zakończyła się cisza wyborcza. Te same dane możemy teraz obserwować na antenach TVP, Polsatu i TVN. Są to wyliczenia zawierające informacje o procentowym poparciu dla ogólnopolskich komitetów wyborczych w skali całego kraju, o podziale mandatów oraz o frekwencji.

Wyniki wyborów parlamentarnych 2023. Jak głosowaliśmy na Pomorzu w wyborach do Sejmu i Senatu? [EXIT POLL]

PiS wygrało niedzielne wybory do Sejmu z wynikiem 36,8 proc. Koalicja Obywatelska zdobyła 31,6 proc., Trzecia Droga - 13 proc., Lewica - 8,6 proc., a Konfederacja - 6,2 proc. Wszystkie te komitety uzyskały mandaty poselskie - wynika z sondażu Ipsos.

Frekwencja w niedzielnych wyborach parlamentarnych wyniosła 72,9 proc. - wynika z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsat.

Wyniki wyborów parlamentarnych 2023 do Sejmu w województwie pomorski (sondażowe):

Koalicja Obywatelska - 42,6 proc.

Prawo i Sprawiedliwość - 24,6 proc.

Trzecia Droga - 14,1 proc.

Nowa Lewica - 9,4 proc.

Konfederacja - 5,5 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy - 2,5 proc.

Źródło: Badanie IPSOS exit poll dla TVP, Polsatu i TVN

Jak głosowaliśmy w poprzednich wyborach?

Według sondaży w roku 2019 frekwencja w województwie pomorskim w wyborach parlamentarnych wyniosła 62 proc.

Najwięcej osób zagłosowało tutaj na Koalicję Obywatelską (38,8 proc.). PiS uzyskał 33 proc., Lewica - 12,7 proc., PSL-Kukiz - 8,7 proc, a Konfederacja Wolność i Niepodległość - 6,8 proc.

Różnice w głosach widoczne były w przypadku dwóch pomorskich okręgów w wyborach do Sejmu 2019. W okręgu gdańskim Koalicja Obywatelska zdobyła 41,31% (6 posłów), Prawo i Sprawiedliwość 32,1% (4 posłów), Lewica 13,47% (1 posłanka), Konfederacja 7,21% (1 poseł), a PSL 5,90% (brak przedstawicieli). W okręgu gdyńsko-słupskim PiS zdobyło natomiast poparcie na poziomie 36,43% (5 posłów), KO 35,85% (5 posłów), Lewica 12,47% (2 posłów), PSL 7,94% (1 poseł), a Konfederacja 7,30% (1 poseł).

W przypadku wyborów do Senatu w 2019 we wszystkich pomorskich okręgach wygrali przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej.

Kiedy Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi wyniki wyborów 2023?

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej przyznał, że liczy, iż w tegorocznych wyborach parlamentarnych padnie rekord frekwencyjny i do urn pójdzie najwięcej Polaków od 1989 r. - Z uwagi na to, że po raz pierwszy razem z wyborami do Sejmu i Senatu odbywa się referendum ogólnokrajowe, mam świadomość, że nie ma możliwości ustanowienia nowego rekordu szybkości ogłoszenia wyników głosowania. Chciałbym, żebyśmy poznali wyniki najpóźniej we wtorek w godzinach przedpołudniowych. Ucieszyłbym się, gdyby to się udało rano, a nawet w godzinach nocnych z poniedziałku na wtorek. Ale, oczywiście, komisje muszą pracować nie tylko sprawnie, ale przede wszystkim rzetelnie - zdradził sędzia Sylwester Marciniak.