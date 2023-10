i Autor: Space Forest

technologie

Wystrzelili ją w kosmos, ale uległa awarii. Rakieta Perun zdążyła zrobić zdjęcie ziemi!

To polska rakieta, która powstała dzięki zrzutce fanów kosmosu. Twórcy rakiety nazwanej PERUN chcą udowodnić, że można wysłać w kosmos nawet 50 kilogramowy transport i to niskim kosztem. Ten projekt to technologiczny hit i spełnianie marzeń w jednym!