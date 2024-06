16-latek pchnięty nożem. Bijatyka zakończyła się fatalnie. Policja zatrzymała parę nastolatków!

Mateusz oddał życie za ojczyznę. Tak warszawiacy podziękowali mu za służbę. Łzy same napływają do oczu

16-latek pchnięty nożem. Bijatyka zakończyła się fatalnie. Policja szuka sprawcy

Wszystko rozegrało się przy ul. Corellego na Białołęce. W sobotę (8 czerwca) około godziny 18 doszło do awantury pomiędzy dwoma nastolatkami, a 15-latką i 17-latkiem. Kłótnia bardzo szybko przerodziła się w bójkę, która przybrała dramatyczny przebieg. - Zawiadomienie o zdarzeniu wpłynęło do nas ok. godziny 18. Podczas awantury jedna osoba została pchnięta nożem, druga otrzymała obrażenia w wyniku szarpaniny. Do sprawy zatrzymano 15-letnią dziewczynę i 17-letniego chłopca – powiedział „Super Expressowi” Rafał Rutkowski z Komendy Stołecznej Policji. Policjant dodał, że nie są wykluczone kolejne zatrzymania.

Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że to 15-latka mogła zadawać ciosy nożem. Tuż po ataku ostrym narzędziem sprawcy uciekli. Dziewczyna miała pozbyć się ostrego narzędzia i uciec. Funkcjonariusze najpierw mieli zatrzymać jej kolegę, potem ją. O co między nimi poszło? Dlaczego tak młode osoby nie zawahały się przed użyciem śmiertelnie niebezpiecznego ostrza? Na razie policja nie komentuje szczegółów sprawy. - Czynności są w toku – powiedział lakonicznie Rafał Rutkowski.

Kilka dni wcześniej na kładce pieszo-rowerowej doszło do podobnego zdarzenia. 16-latek zaczpił 20-latka. Po chwili ostrej wymiany zdań nastolatek wyciągnął wiatrówkę i strzelił swojej ofierze prosto w twarz. Młody mężczyzna stracił wzrok w jednym oku. Sprawca po zatrzymaniu nie umiał wytłumaczyć swojego zachowania.