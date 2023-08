Atak maczetą na Woli. Poszło o dziewczynę

Co tam się dzieje?

Warszawa, Wola. Atak maczetą

Było przed godz. 10, gdy wolscy policjanci otrzymali zgłoszenie w sprawie zranionego mężczyzny, który został zabrany do szpitala. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że pomiędzy dwoma mężczyznami doszło do sprzeczki o dziewczynę. W końcu jeden z nich zadał drugiemu cios maczetą w kolano i i uciekł.

- Policjanci od razu rozpoczęli poszukiwania. Ustalili, że mężczyzna przebywa na warszawskiej Pradze Południe w mieszkaniu. Mężczyzna początkowo nie chciał otworzyć drzwi, kiedy na miejscu pojawiła się straż pożarna, policjanci weszli do lokalu i tam zatrzymali 24-latka. Przeszukali również mieszkanie i ujawnili kilka dokumentów należących do innych osób - poinformowała nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji.

24-latek z zarzutami

W toku policyjnych działań wyszło na jaw, że doprowadzony do komendy 24-latek miał wcześniej kierować groźby karalne wobec swojej byłej partnerki. - Podejrzany usłyszał trzy zarzuty karne dotyczące uszkodzenia ciała, kierowania gróźb karalnych oraz ukrywania dokumentów. Na wniosek Prokuratora z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie, decyzją sądu podejrzany został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Może za to grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności - poinformowała nadkom. Sulowska.