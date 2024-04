Baby boom w warszawskim ZOO. To jedyny taki ptak na świecie!

Nestor kea to gatunek wszystkożernej i drapieżnej papugi. To bardzo ciekawskie ptaki. Na wolności uwielbiają zaglądać do szałasów pasterzy owiec lub chat dla turystów, gdzie potrafią zrobić wielki bałagan szukając czegoś do jedzenia. Czasami nawet dla samej zabawy rozrzucają i dziobią wszystko dookoła siebie. Z tego powodu dla wielu ludzi są zmorą.

Nowi mieszkańcy stołecznego ogrodu zoologicznego

W stołecznym ogrodzie zoologicznym ostatnio powitaliśmy trzy takie małe potworki. − W ciągu kilku ostatnich lat nasze kea rozmnażają się regularnie, więc z roku na rok powiększa się ich grupa rodzinna, która obecnie składa się z 3 samców i 2️ samic, przy czym rozmnaża się tylko para rodzicielska − czytamy na profilu Warszawskiego ZOO.

Nowozelandzkie papugi kea są znane ze swojej wielkiej inteligencji. Co ciekawe, potrafią rozwiązywać proste łamigłówki. W ostatnich latach wszystkie ptaki zostały objęte ochroną. Dziś żyje ich około 5-6 tysięcy osobników. To też jedyna na świecie papuga górska.

