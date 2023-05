Bank Pekao S.A. zaprasza na Noc Muzeów

Bank Pekao S.A., jako instytucja o polskich korzeniach z wieloletnimi tradycjami, postanowił po raz kolejny wyjść z inicjatywą propagowania kultury i sztuki, tym razem poprzez zaangażowanie się w tegoroczną edycję Nocy Muzeów. Wystawa „Koloryt rozmaitości. Sztuka ze zbiorów Banku Pekao S.A” organizowana przez Pekao we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych to wyjątkowa szansa na zapoznanie się z 51 obrazami autorstwa 23 polskich artystów, spośród których można wymienić znamienite postaci, takie jak Edward Dwurnik, Julian Fałat, Wojciech Kossak, Jerzy Nowosielski czy Teresa Pągowska.

Wystawa jest bezpłatna, a odwiedzający mogą oglądać obiekty od 28 kwietnia do 11 czerwca br. w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych – Pałacu Czapskich. Bank Pekao szczególnie zachęca do przyjścia na wystawę podczas Nocy Muzeów, aby móc wspólnie z innymi zwiedzającymi docenić piękno polskiej sztuki. Tegoroczna, 19. edycja wydarzenia odbędzie się 13 maja, a w jej ramach zwiedzający będą mogli odwiedzać wystawę w godzinach 18-23.

- Ogromnie cieszę się, że Bank Pekao uczestniczy w szerzeniu kultury wśród Polaków. Dzieła z naszej kolekcji, które do tej pory były dostępne jedynie dla naszych pracowników, teraz będą mogły zachwycać również szerokie grono zwiedzających. Kultura stanowi ważny element dziedzictwa oraz tożsamości i świadomości narodowej. Dlatego staramy się ją promować i wspierać. Mam nadzieję, że wystawa zgromadzi wielu miłośników malarstwa – mówi Leszek Skiba, Prezes Banku Pekao S.A

Bank zadba także o to, aby osoby z innych części kraju mogły obejrzeć kolekcję w bardziej dogodnej dla siebie lokalizacji – w tym celu Pekao planuje zorganizować w przyszłości wystawy plenerowe w wybranych miastach Polski.

- Chcemy, aby dzieła zgromadzone w kolekcji Banku Pekao były dostępne dla wszystkich zainteresowanych, dlatego dążymy do szerokiego ich propagowania w wirtualnym i rzeczywistym świecie. Naszym celem jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców – mówi Leszek Skiba, Prezes Banku Pekao S.A.

Bank Pekao S.A. mecenasem sztuki

Wystawa „Koloryt rozmaitości. Sztuka ze zbiorów Banku Pekao S.A” to jedna z wielu inicjatyw organizowanych przez Pekao w celu promowania sztuki i kultury. Bank ten został założony w 1929 r. i od samego początku swojego istnienia dążył do tego, aby wspierać swoich klientów zarówno w planowaniu i organizowaniu ich finansów, jak również w rozwijaniu ich zainteresowań związanych z kulturą. Jako mecenas sztuki, Bank Pekao od dziesięcioleci gromadzi liczne dzieła, których liczba wynosi obecnie prawie 1200 dzieł sztuki z obszaru sztuk pięknych i użytkowych. Większość z nich to efekty pracy polskich artystów, których Pekao otacza szczególnym zainteresowaniem oraz uwagą.

Połączenie tradycji z nowoczesnością

Troska, którą Bank Pekao S.A. otacza sztukę oraz jej twórców, przejawia się nie tylko poprzez popularyzowanie jej dzieł. Bank stara się także angażować artystów w tworzenie treści komunikacyjnych, aby ich kreatywność oraz zaangażowanie mogły dotrzeć do szerszego audytorium. Jednym z projektów, w który Pekao zaangażowało twórców, był album pt. ,,Żubr na Wall Street”, którego premiera odbyła się 25 stycznia w Muzeum Plakatu w warszawskim Wilanowie. Album składał się z 15 plakatów przygotowanych z okazji obchodów 25-lecia Bankowości Prywatnej banku Pekao S.A. Autorami dzieł byli polscy artyści: Lex Drewinski, Błażej Ostoja-Lniski i Kaja Renkas.

Ponadto, z tej samej okazji, Bank Pekao zainicjował projekt Unique, gdzie karta płatnicza po raz pierwszy stała się medium dla sztuki. Znany artysta wizualny, Rafał Bujnowski, fotografując swój obraz „Ściana pracowni” zamknął w kadrach 440 fragmentów abstrakcyjnej kompozycji, które następnie zostały stokenizowane i nadrukowane na karty płatnicze. Ten realizowany wspólnie przez Pekao i MasterCard projekt, łączy w sobie produkt bankowy, art branding i nowoczesne technologie NFT. Bank Pekao S.A. tym samym jako pierwsza, uniwersalna instytucja finansowa na świecie stokenizował sztukę.

Organizowana przez Pekao wystawa „Koloryt rozmaitości. Sztuka ze zbiorów Banku Pekao S.A” to zaproszenie do otworzenia się na łączącą nas wszystkich kulturę.

