Burmistrzowie szturmują sejmik Mazowsza. Na listach Koalicji Obywatelskiej do sejmiku aż roi się od włodarzy warszawskich dzielnic

W niedzielę 7 kwietnia 2024 w wyborach samorządowych mieszkańcy Warszawy wybiorą nie tylko prezydenta stolicy, radnych miasta i dzielnic, ale także radnych województwa.

Na razie swoje listy w Warszawie prawie gotowe ma tylko Koalicja Obywatelska. Rada regionu Platformy Obywatelskiej zaakceptowała listy KO do sejmiku mazowieckiego. Na nich aż roi się od burmistrzów i wiceburmistrzów warszawskich dzielnic. Akurat te funkcje - burmistrza w Warszawie i radnego na Mazowszu - zgodnie z prawem można łączyć. Skąd ten pęd do samorządu Mazowsza? - Po pieniądze – brzmi odpowiedź.

Burmistrzowie idą po pieniądze

I - jak słyszymy - nie chodzi o możliwość dorobienia do pensji burmistrza, która jest w Warszawie całkiem zacna. To ok. 16 tys. zł brutto miesięcznie. Dieta radnego to 4 tys. zł brutto. Burmistrzowie podkreślają jednak inną możliwość dotycząca finansów, która przemawia za tym, by burmistrzowie byli także radnymi sejmiku.

- Mijająca kadencja samorządu pokazuje, że budżet samorządu wojewódzkiego systematycznie rośnie. I po raz pierwszy od lat inwestycje w dzielnicach zostały dofinansowane właśnie z tego budżetu, nie tylko z budżetu miasta. Jeśli w sejmiku będzie nas sporo, będziemy mogli mówić jednym głosem w sprawie pieniędzy dla Warszawy – mówi burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski.

Warszawa w wyborach do sejmiku mazowieckiego podzielona jest na trzy okręgi - dwa po lewej stronie Wisły i jeden – prawobrzeżny. Na listę w okręgu nr 1 głosować będą mogli mieszkańcy Mokotowa, Ochoty, Śródmieścia, Ursynowa i Wilanowa. Okręg nr 2 obejmuje Bemowo, Bielany, Ursus, Włochy, Wolę i Żoliborz, a okręg nr 3 - całą prawobrzeżną Warszawę, czyli Białołękę, Rembertów, Targówek, Wawer, Wesołą, Pragę-Południe i Pragę-Północ.

Platforma Obywatelska, układając listy do sejmiku, umieściła na nich kilkunastu włodarzy dzielnic, sześciu obecnych burmistrzów, jedną byłą burmistrz i kilku obecnych wiceburmistrzów. Właściwie Warszawskie listy KO do sejmiku to jak „rejestr burmistrzów”.

Listy KO w Warszawie pełne burmistrzów

Jedynkami w pierwszym i drugim okręgu są Ludwik Rakowski (burmistrz Wilanowa i obecny przewodniczący sejmiku) i Krzysztof Strzałkowski z Woli – radny sejmiku od lat.

W okręgu pierwszym z Ludwikiem Rakowskim o mandat bić się będą też burmistrz Ursynowa Robert Kempa (drugi na liście) i włodarz Śródmieścia Aleksander Ferens (ostatni). Z kolei na liście za Strzałkowskim drugi jest Grzegorz Kuca z Białołęki, trzecia – była burmistrz Ochoty Katarzyna Łęgiewicz, przedostatni Robert Rafałowski - wiceburmistrz Woli a ostatnia wiceburmistrz Bielan Sylwia Lacek.

Ciekawie przedstawia się też lista w okręgu nr 3 obejmującym prawobrzeżną Warszawę. Tu liderką będzie Wioletta Paprocka-Ślusarska, szefowa sztabu KO w wyborach parlamentarnych i szefowa gabinetu prezydenta Warszawy. Za nią dopiero burmistrz Pragi-Południe Tomasz Kucharski, trzecia wystartuje Anna Majchrzak - wiceburmistrz Białołęki. Dalej na tej liście są też kolejni członkowie zarządów dzielnic: Jędrzej Kunowski z Targówka, Izabela Szostak z Pragi-Południe i Krzysztof Skolimowski z Mokotowa na ostatnim miejscu.

Koalicja Obywatelska ma dziś 10 mandatów w sejmiku Mazowsza. - Liczymy, że 7 kwietnia co najmniej powtórzymy ten wynik – ocenia Krzysztof Strzałkowski.

Burmistrzowie z PO na listach do sejmiku Mazowsza:

Ludwik Rakowski burmistrz Wilanowa - jedynka w okręgu nr 1

Krzysztof Strzałkowski burmistrz Woli - jedynka w okręgu nr 2

Robert Kempa burmistrz Ursynowa - dwójka w okręgu nr 1

Grzegorz Kuca burmistrz Białołęki - dwójka w okręgu nr 2

Tomasz Kucharski burmistrz Pragi-Południe – dwójka w okręgu nr 3

Aleksander Ferens burmistrz Śródmieścia - ostatni na liście w okręgu nr 1

Anna Majchrzak wiceburmistrz Białołęki - trójka w okręgu nr 3

Adam Hać – wiceburmistrz Woli, czwórka w okręgu nr 2

Jan Ozimek wiceburmistrz Mokotowa – piątka w okręgu nr 1

Robert Rafałowski wiceburmistrz Woli - szóstka w okręgu nr 2

Jędrzej Kunowski wiceburmistrz Targówka - szóstka w okręgu nr 3

Sylwia Lacek – wiceburmistrz Bielan - ostatnia w okręgu nr 2

Izabela Szostak Smith, wiceburmistrz Pragi-Południe - przedostatnia w okręgu nr 3

Krzysztof Skolimowski, wiceburmistrz Mokotowa - ostatni w okręgu nr