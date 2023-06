Był pupilem całego miasta. "Szefa wszystkich kotów" przejechał samochód

Mława. Pobili policjanta na oczach jego 5-letniego synka. Potem przejechali mu po nodze. „Za to, że jesteś psem”

Kot Maurycy z Gostynina zginął potrącony przez samochód - informuje Gostynin24.pl. Do zdarzenia doszło w piątek, 16 czerwca, ok. godz. 18, na ul. Polnej, gdzie mieszkał zwierzak. Kot nie odniósł co prawda żadnych złamań, ale jego obrażenia wewnętrzne okazały się śmiertelne. Maurycy miał 17 lat i był prawdziwym pupilkiem nie tylko mieszkańców ul. Polnej, ale i całego miasta - bardzo często leżał na chodniku po jednej bądź po drugiej stronie jezdni i nikomu nie odmawiał głaskania. Już dwa lata temu gostyninianie obawiali się o jego życie, po tym jak na jakiś czas zaginął. Niezwykle sympatyczny kotek doczekał się takich przydomków, jak: "Szef wszystkich kotów", "Baron", "Gostyniński celebryta", które nadali mu sami mieszkańcy Gostynina.

Zdjęcie dzięki uprzejmości Gostynin24.pl.

