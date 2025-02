i Autor: Super Express kasownik biletomat bilety komunikacja Warszawa

Nowy system, stare ceny

Co dalej z cenami biletów komunikacji miejskiej w Warszawie? Jest decyzja, ZTM właśnie ją ogłosił

Podwyżek cen biletów w Warszawie nie będzie. Ale do kiedy? W 2024 roku z warszawskiego transportu publicznego skorzystało ponad 956 mln pasażerów. Wpływy z biletów na autobusy, tramwaje czy metro wyniosły ponad miliard złotych. Ale koszty utrzymania miejskiej komunikacji to ponad 3,8 mld zł. - Mimo to, podwyżki cen biletów nie będzie - deklaruje szefowa ZTM Katarzyna Strzegowska. Nie wie tylko, jak długo.