Mazowieckie. Córka znęcała się nad matką. Koszmar trwał miesiącami

W jednym z gospodarstw w gminie Wieliszew (woj. mazowieckie) od kilku miesięcy dochodziło do przemocy domowej. 55-letnia kobieta zaczęła pić, a gdy sięgała po alkohol, robiła się agresywna. Swoją złość wyładowywała na starszej matce.

Piekło zostało przerwane przez członkinię rodziny, która nie mogła bezczynnie patrzeć na znęcanie się nad bezbronną krewną. Pewnego dnia zadzwoniła po policję. Po przyjeździe funkcjonariuszy wyjaśniła, że doszło do kolejnej awantury, podczas której 55-latka nie tylko wyzywała swoją mamę, ale również szarpała i okładała pięściami po całym ciele.

Mundurowi zatrzymali agresywną kobietę. 55-latka w wydychanym powietrzu miała ponad 2 promile alkoholu. Na podstawie zebranego materiału prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Legionowie z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do tego i sprawczyni przemocy domowej została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Za znęcanie się nad osobą najbliższą zgodnie z art. 207 kodeksu karnego grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Przemoc w rodzinie może dotyczyć każdego, niezależnie od pochodzenia, statusu materialnego, wieku, płci, wykształcenia. Może przybierać formy przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej oraz ekonomicznej. Wszystkie te formy mogą występować jednocześnie albo niezależnie od siebie.

Pomoc dla osób doświadczających przemocy domowej

Jeśli Ty albo osoba w Twoim otoczeniu jest ofiarą przemocy domowej i/lub znajduje się w bezpośrednim zagrożeniu zdrowia i życia, nie czekaj - reaguj. Zadzwoń pod nr 112.

Jeśli z różnych przyczyn nie chcesz kontaktować się z policją, pomoc możesz uzyskać w następujących organizacjach:

„Niebieska Linia” pod numerem 800 120 002 – konsultanci pomogą ci, powiedzą ci, co najlepiej zrobić w twojej sytuacji. Niebieska linia jest bezpłatna i czynna całą dobę. Możesz także napisać e-mail: [email protected] lub połączyć się przez SKYPE.

Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia.

Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Podmiotach, które pomagają ofiarom przestępstw w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.