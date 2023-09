Czy poszukiwany 16-letni Krzysztof Dymiński żyje i wróci do domu? Oni nie tracą nadziei. „Bez was nie dalibyśmy rady”

Przykuli go łańcuchami za szyję do ściany. Krzysztof Olewnik został uprowadzony i zamordowany. Proces trwa

Kiedy słyszymy o potrzebnych inwestycjach w sieć, ewentualnych awariach czy nowych przyłączeniach do sieci, to zwykle chodzi o sieci energetyczne. Jest to zestaw urządzeń, które służą do dystrybucji bądź przesyłania m.in. energii elektrycznej, ciepła czy paliwa. Dlatego wyróżniamy trzyrodzaje takich systemów: sieci ciepłownicze, sieci elektroenergetyczne oraz sieci paliwowe.

O sieci nieco jaśniej

System linii i urządzeń, które tworzą sieć elektroenergetyczną, służą do przesyłania, a także przetwarzania, rozdzielania energii elektrycznej do zasilania nią odbiorników. Poza liniami, w sieciach występują transformatory. Umieszczone są w stacjach transformatorowych na naszych osiedlach i przy domach. Pozwalają przekształcić napięcie z wyższego na niższe. Umożliwiają także dostosowanie napięcia do tego potrzebnego w mieszkaniach. Te stacje dzielą się z kolei na tzw. GPZ (Główne PunktZasilania), i RPZ (Rozdzielcze Punkty Zasilania) oraz stacje miejskie. Stoen Operator już w zeszłymroku umieścił na ścianach swoich stacji transformatorowych logo, a na 12 budynkach stacji RPZ wymalował kolorowe murale. Być może takie obiekty znajdują się właśnie w naszym sąsiedztwie. Teraz będzie łatwiej je zauważyć.

i Autor: materiały prasowe Cykl edukacyjny Stoen Operator: ENERGIA – TO JASNE I PROSTE! Odkrywamy niewidoczne. Jak działają sieci energetyczne

Pod różnym napięciem

System linii i urządzeń w sieci może działać na poziomie różnych napięć, w zależności od zapotrzebowania odbiorców:

w gospodarstwach domowych sprzęt AGD i RTV pracuje pod niskim napięciem 230 lub 400 V (tj. poniżej 1kV)

napięcie średnie 15 kV (1-60 kV) jest wykorzystywane w branży przemysłowej lub do zasilania galerii handlowych czy biurowców, gdzie zapotrzebowanie na energię jest o wiele wyższe

niż w standardowym gospodarstwie domowym

napięcie wysokie (do poziomu nawet 110 kV) sieci energetycznych jest przekształcane w napięcie

średnie, które następnie jest redukowane do napięcia niskiego, a później dostarczane do nas. Wysokie napięcie służy do przesyłania energii na odległości nawet kilkudziesięciu kilometrów i zasila największych odbiorców np. huty

najwyższe napięcie (do poziomu nawet 750 kV) jest tzw. napięciem przesyłowym i służy do dostarczania energii do wszystkich rejonów w kraju na duże odległości.

Jak po linii

Żeby prąd mógł być przesyłany, potrzebne są linie energetyczne. Są one budowane w dwóch systemach: napowietrznym oraz kablowym. Linii napowietrznych najwyższego i wysokiego napięcia zwykle nie spotkamy w naszym miejskim sąsiedztwie. Najczęściej są one stawiane na dużych, otwartych przestrzeniach z dala od budownictwa.

W miastach, gdzie zagęszczenie budynków jest spore, częściej wykorzystuje się linie kablowe, prowadzone pod ziemią. Linie średniego napięcia, które na terenie Warszawy należą do firmy Stoen Operator, są niemal w całości (w 97 proc.) podziemne.

Pamiętaj!

Nigdy nie dotykaj ani nie zbliżaj się do sieci energetycznej o każdym poziomie napięcia, ponieważ może to być niebezpieczne!

Sieć elektroenergetyczna to zbiór elektrycznych przewodów oraz urządzeń połączonych elektrycznie, które służą do przesyłania, a także przetwarzania, rozdzielania energii elektrycznej do zasilania nią odbiorników. W Warszawie za dostarczanie prądu do mieszkańców i utrzymanie sieci elektroenergetycznej, która łączy nasze domy i miejsca pracy ze źródłami energii elektrycznej (np. elektrowniami), odpowiada Stoen Opera

Czym są smart gird?

Tzw. inteligentne sieci elektroenergetyczne (ISE, ang. smart grid) stają się koniecznością. Dawniej duże elektrownie wytwarzały prąd, a odbiorcy go zużywali. Dziś część z nas również produkuje prąd – chociażby z paneli fotowoltaicznych na naszych dachach. Ale, pomimo że takie rozwiązania nie wytwarzają szkodliwych gazów cieplarnianych, to są one niestabilne. Nie zawsze wystarczająco mocno wieje wiatr, a na naszej szerokości geograficznej słońce nie świeci przez cały rok.

Partnerem materiału jest Stoen Operator Sp. z o.o.

i Autor: materiały prasowe Cykl edukacyjny Stoen Operator: ENERGIA – TO JASNE I PROSTE! Odkrywamy niewidoczne. Jak działają sieci energetyczne

Partnerem materiału jest Stoen Operator Sp. z o.o.