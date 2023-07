Dziś trudno wyobrazić sobie życie bez energii elektrycznej. Prądem zasilamy prawie wszystkie urządzenia w naszym domu, a firmy i instytucje bez dostaw energii nie mogłyby prowadzić swojej działalności. Żebyśmy mogli korzystać z urządzeń i sprzętu elektrycznego, ktoś musi tę energię elektryczną do naszych gniazdek doprowadzić. Taką firmą jest Stoen Operator.

Energia w mieście i dla miasta

Stoen Operator zmienia oblicze naszego miasta – utrzymuje je w ruchu, oświetla, ogrzewa, pozwala mu się rozwijać. Firma jest widoczna w mieście - czasem rzucą się nam w oczy charakterystyczne samochody ekip terenowych z logotypem warszawskiego dostawcy energii. Być może w naszym sąsiedztwie znajdują się budynki stacji transformatorowych ozdobione kolorowymi muralami. Chociażby mieszkańcy Pragi mogą zobaczyć nietypowe malowidło - hołd dla Aliny Margolis-Edelman, wybitnej pediatry, które niedawno pojawiło się przy liceum i przedszkolu na ul. Walecznych 4/6 na transformatorze Stoen Operator. Jednak najważniejszym zadaniem firmy jest dbałość o to, co niewidoczne.

i Autor: materiały prasowe Cykl edukacyjny Stoen Operator: ENERGIA – TO JASNE I PROSTE! Sieć energetycznych powiązań – czym jest OSD

Skąd ten prąd?

Dystrybucja energii do odbiorców w Warszawie i okolicznych miejscowościach to odpowiedzialne zadanie. Nie tylko trzeba zadbać o stałe dostawy prądu do mieszkań, szpitali czy firm, ale także o stan całej infrastruktury m.in. budynków stacji transformatorowych i sieci elektroenergetycznych.

Zanim prąd z elektrowni trafi do naszych gniazdek, przebywa długą, kilkuetapową drogę. Na jednym z nich podnosi się jego napięcie do poziomu 220-400 tys. V i po tym, jak trafi do tzw. Głównych Punktów Zasilania (Rozdzielczych Punktów Zasilania), ponownie jest ono obniżane, odpowiednio dla naszych urządzeń. Stoen Operator zarządza kilkudziesięcioma stacjami GPZ/RPZ. Te obiekty są nowoczesne i zgodne z najwyższymi standardami. Firma stosuje w nich także najnowsze technologie oraz rozwiązania, dzięki którym możliwości takich stacji będą mogły się dostosowywać do rosnącej liczby mieszkańców Warszawy i ich potrzeb.

W trosce o potrzeby mieszkańców

Kolejnym przykładem tego jak Stoen Operator dba o mieszkańców Warszawy, są inwestycje na terenie np. dawnej fabryki Ursus. Tam niedawno firma wyłączyła z użytkowania jedną stację zasilającą i zastąpi ją nową, która będzie zdalnie sterowana i monitorowana. W taki sposób nowi lokatorzy i użytkownicy budynków w tej dzielnicy będą mogli bez ograniczeń korzystać ze stałych dostaw prądu. To ważne, żeby wdrażać innowacje i ulepszenia w sieci elektroenergetycznej Warszawy. Firma nie tylko finansuje te inwestycje, ale także podpisuje wiele umów, dzięki którym otrzymuje dotacje na swoje przedsięwzięcia. Jedno z takich porozumień umożliwi rozbudowę sieci w stołecznym Wawrze i dołączanie do niej coraz większej liczby paneli fotowoltaicznych czy pomp ciepła instalowanych przez mieszkańców w domach, co pozwoli im obniżać rachunki za prąd.

Coraz większe środki na sieć

Na prace modernizacyjne i nowe przyłączenia Stoen Operator przeznacza z roku na rok coraz wyższe kwoty. Głównie dąży do tego, żeby przerwy w dostawach prądu były jak najrzadsze - dlatego niemal wszystkie linie średniego napięcia tej firmy prowadzone są pod ziemią. Wykorzystuje się je do przesyłania energii elektrycznej na średniej odległości, bezpośrednio do zasilania galerii handlowych, biurowców itd.

Ułatwienia dla klientów

Stoen Operator to nowoczesna firma, która dba o wygodę klienta. Aby załatwić jakąś sprawę dotyczącą energii, możemy skorzystać z pomocy konsultantów Biura Obsługi Klienta (BOK) przy ul. Rudzkiej 18 lub wykorzystać portale, formularze i platformy online. Jeśli wolimy samodzielnie podać odczyt licznika, sprawdzić informacje o stanie naszego konta czy zajrzeć do e-faktury, możemy skorzystać z e-BOKu, czyli wirtualnego biura obsługi klienta (https://e-bok.stoen.pl/). Tam, po zarejestrowaniu konta, bezpiecznie, będziemy mogli w dowolnym momencie wykonać te wszystkie czynności. Na stronie www.stoen.pl możemy:

umówić wizytę w BOKu,

wybrać i uruchomić najwygodniejszą dla nas opcję płatności za faktury,

dowiedzieć się, jak odczytywać stan licznika,

pobrać gotowe dokumenty (zakładka „Dla klienta”).

Z kolei na https://przylacza.stoen.pl/ można złożyć konkretny wniosek na Portalu Przyłączeniowym. Poza tym Stoen wprowadził procedurę, która w bezpieczny sposób pozwala podpisać umowę na przyłączenie nowego licznika czy umowę na dostawy energii (tzw. dystrybucyjną) we własnym domu. Poszczególne etapy są dokładnie i jasno opisane na https://stoen.pl/pl/aktualnosc/jak-podpisac-umowe-o-przylaczenie.

Zobacz, jak działa warszawski OSD!

Warszawski dystrybutor energii napędza miasto i dba o nasz komfort. Dzięki niemu Warszawa tętni życiem, a my nie musimy się martwić o to, czy prąd dotrze do domów. Poznajmy bliżej Stoen – pomoże nam w tym przyjazna animacja, którą można obejrzeć na stronie www.stoen.pl w zakładce O nas.

Jak widać Stoen Operator dba o nas, mieszkańców Warszawy i okolic, codziennie dostarczając nam prąd i wdrażając udogodnienia dla klientów w załatwianiu różnych spraw.

Partnerem materiału jest Stoen Operator Sp. z o.o.