Czas na rekordowe rabaty w FACTORY Annopol. 15 maja powraca Jungle Night

Jungle Night odbywa się w sześciu krajach europejskich. Polska edycja bije rekordy popularności, przyciągając na zakupy nie tylko mieszkańców Warszawy, ale całego Mazowsza i sąsiadujących regionów. Tego dnia, salony outletowe marek odnotowują często trzycyfrowe wzrosty sprzedaży, a klienci wychodzą z naręczem toreb pełnych zakupów.

- Jungle Night to wyjątkowy czas dla klientów, otrzymują bowiem możliwość kupna ulubionych produktów w cenach, jakich nie spotykają w żadnym z formatów handlowych, nawet podczas szczytu sezonowych przecen. Zakupy w outlecie to nie tylko zaspokajanie potrzeb, ale też emocje i pozytywna energia, towarzyszące poszukiwaniu okazji. Tych podczas Jungle Night dostarczamy ze zdwojoną siłą – mówi Klaudia Czyżak - Janyszko, Retail Manager NEINVER w Polsce i Niemczech, operatora outletów FACTORY.

Jungle Night w FACTORY Annopol: proste zasady i wielkie rabaty

Zasady Jungle Night są bardzo proste. Akcja startuje w czwartek 15 maja o godz. 16.00, a zakończy się o godz. 22.00, bo tego dnia FACTORY Annopol będzie czynne o godzinę dłużej. W tym czasie cała oferta zyska 50% rabaty od cen outletowych. Warunkiem będzie określony przez każdy ze sklepów minimalny próg cenowy lub konieczność zakupu minimum dwóch towarów jednocześnie. Salony outletowe, biorące udział w akcji, będą oznaczone specjalnym znakiem Jungle Night. Co ważne, lista marek, biorących udział w akcji, zostanie upubliczniona na pięć dni przez finałem na stronach internetowych FACTORY: Sprawdź!

Wyjątkowa energia Jungle Night i prezenty

Atmosferę Jungle Night podtrzymywać będą didżeje, grający na żywo w pasażach handlowych. Nie zabraknie też dekoracji w stylu Jungle. Specjalny plakat akcji przygotowała w tym roku artystka Karolina Lubaszko - ilustratorka i graficzka, której projekty oglądać można na wystawach w wielu krajach europejskich. Podczas Jungle Night, klienci okazujący paragon w Info Punkcie, otrzymają plakat Karoliny Lubaszko. Subskrybenci newslettera FACTORY dostaną go w formie elektronicznej, w specjalnym pliku przygotowanym do druku.

Miejsce, gdzie spotkasz najlepsze marki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach

Warszawskie FACTORY Annopol to popularne centrum outletowe, mieszczące się w prawobrzeżnej części stolicy. Na klientów czekają tam salony marek premium i średniego segmentu w cenach stale obniżonych od 30% do 70%. Podczas Jungle Night outletowe ceny zyskają dodatkowe 50% rabaty.

Sprawdź listę sklepów w FACTORY Annopol: Zobacz

Jak dojechać do FACTORY Annopol

FACTORY Annopol mieści się na warszawskiej Białołęce, w pobliżu stołecznej obwodnicy i licznych dróg regionalnych. To najlepiej skomunikowane centrum outletowe w Polsce, do którego można dojechać metrem linii M2 oraz licznymi tramwajami. Na kierowców czeka tam parking z 800 miejscami i ładowarkami do samochodów elektrycznych, stojaki rowerowe na ponad 50 jednośladów i stacja Veturillo.

FACTORY Annopol to drugi warszawski outlet, gdzie odbędzie się Jungle Night. Wcześniej, 8 maja, akcja odbyła się w FACTORY Ursus.

