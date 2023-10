Drogowcy znów sprzedają wraki z ulicy. Wśród nich jest Chrysler w kwiatki

Warszawa. Drogowcy licytują wraki z ulicy. Jeden jest zaskakując

Urzędnicy z Zarządu Dróg Miejskich znaleźli sposób na poprawienie miejskich finansów. Bezpańskie samochody zabrane ze stołecznych ulic zamiast trafiać na złom znajdują nowych właścicieli. Wśród gruchotów można za każdym razem znaleźć interesujące samochody. Tym razem wśród wystawionych na sprzedaż aut jest m.in. Alfa Romeo GT, BMW serii 3, czy Mercedes klasy E.

Jedno z aut szczególnie rzuca się w oczy. To Chrysler PT Cruiser. Samochód sam w sobie nie jest, zbyt wyjątkowy. Jednak jego karoseria od razu przyciąga uwagę. Kto postanowił go wykleić w różowe kwiatki! Do kogo należał i jak trafił w ręce miasta? - Nie znam dokładnej historii tego samochodu, ale na pewno jest podobna jak pozostałych. Straż miejska wskazuje auta, które od długiego czasu stoją nieużywane na ulicy. Gdy po pół roku nikt się po nie nie zgłosi zgodnie z prawem trafiają na własność miasta – mówi rzecznik ZDM Jakub Dybalski. Jak dodaje Warszawa jest pierwszy miastem, które wpadło na taki pomysł. - Zamiast płacić za złomowanie samochodów, miasto na nich zarabia. Na nikim się nie wzorowaliśmy, to nasz pomysł – dodaje Dybalski. Przykład ze stolicy wziął m.in. Kraków, w którym od 2021 r. też licytują samochody.