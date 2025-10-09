FACTORY Annopol kusi akcją Jungle Night. Wieczorem 50% rabatów od cen outletowych!

FACTORY Annopol to popularne centrum outletowe wśród mieszkańców Warszawy i całego Mazowsza, należące do największej sieci obiektów tego formatu w kraju. Na klientów czekają tam salony outletowe wiodących marek premium i średniego segmentu w stale obniżonych cenach do nawet 70%. Podczas Jungle Night zyskają dodatkowe 50% rabaty.

W FACTORY Annopol odnajdziesz bogatą propozycję mody dla kobiet, mężczyzn i dzieci, sklepy z obuwiem, akcesoriami czy artykułami podróżnymi, a także salony outletowe z bielizną, biżuterią i zegarkami oraz artykułami dla domu. To właśnie tu działa jedyny w Polsce sklep outletowy RTV EURO AGD. Mocnym punktem oferty FACTORY Annopol są sklepy dla miłośników sportu oraz ubrań dżinsowych. To ponad 200 marek światowych i lokalnych, uwielbianych przez poszukujących zakupowych okazji. Do tego kawiarnie i restauracje na chwilę przerwy w zakupowych szaleństwach.

Jungle Night łączy możliwość zaspokajania potrzeb zakupowych w rytmie najbardziej atrakcyjnych cen w roku, mocnej oferty topowych marek oraz emocji towarzyszących poszukiwaniu i zdobywaniu okazji. Organizowane jest w sześciu krajach europejskich, w tym w Polsce.

Przygotuj się na wieczór zakupów. Poznaj zasady Jungle Night w FACTORY

Zasady Jungle Night są bardzo proste. Wszystkie sklepy, które zadeklarowały udział w akcji, oznaczone będą specjalnym znakiem Jungle Night. Oznacza to możliwość zrobienia zakupów z 50% rabatem od cen outletowych, przy zakupie minimum dwóch towarów lub przekraczając określony próg cenowy. Decyduje o tym indywidualnie każda z marek.

W FACTORY Annopol Jungle Night odbędzie się w czwartek 16 października, a lista marek, biorących udział w akcji zostanie ujawniona na stronach internetowych FACTORY na pięć dni przed finałem - 11 października.

W tym dniu FACTORY Annopol będzie otwarte o godzinę dłużej. Jungle Night tradycyjnie potrwa tylko sześć godzin: od 16.00 do 22.00. Na miejscu spodziewajcie się wyjątkowej atmosfery - setów dj’skich na żywo i wystroju w stylu Jungle.

Jak dojechać do FACTORY Annopol

FACTORY Annopol mieści na warszawskiej Białołęce. To jedyne centrum outletowe, do którego można przyjechać na zakupy metrem (linia M2). Niemal pod same drzwi outletu docierają tam również tramwaje. Na kierowców czekają pojemne parkingi, a na rowerzystów stacje rowerowe. Są też ładowarki dla elektryków.

Tydzień wcześniej, 9 października, Jungle Night odbyło się również w warszawskim outlecie FACTORY Ursus.

