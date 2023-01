Nikt nigdy stamtąd nie odjechał! Fałszywy przystanek autobusowy

Warszawa. Fałszywy przystanek autobusowy w stolicy. Nikt nigdy stamtąd nie odjechał!

Zlokalizowany tuż przy wyjściu z Centrum Alzheimera przy al. Wilanowskiej przystanek ma być miejscem, w którym opiekunowie najbliższych będą mogli w porę odnaleźć zbiegłych podopiecznych i przekonać ich do powrotu – tym bardziej, że wówczas nie będą oni nawet pamiętać, dlaczego się tam znaleźli.

Za inspirację zrealizowania przystanku posłużyła historia trzech kobiet na terenie centrum.

– Kiedyś na patio ośrodka siedziały sobie trzy nasze podopieczne. Podeszła do nich szefowa działu terapeutycznego i zapytała - a co tak panie siedzą od dłuższego czasu? Na to one odpowiedziały - czekamy na siedemnastkę – opowiadała Jarosław Gnioska, dyrektor Centrum Alzheimera w Warszawie w rozmowie z Interią.

– Spotkaliśmy się z sytuacjami, kiedy nasi pacjenci próbowali bez asysty opiekuna opuścić centrum, ale na szczęście zawsze szybko reagowaliśmy na takie próby i finalnie do tego nigdy nie doszło. Mimo to ten przystanek jest w pewnym sensie dla nas znakiem alarmowym. I o ile jestem spokojny o naszych podopiecznych, o tyle być może kiedyś jakaś osoba z tego typu problemami zdrowotnymi pojawi się na przystanku w oczekiwaniu na tę wspomnianą siedemnastkę. Dmuchamy na zimne – opowiadał dalej dyrektor.

Bywało też tak, że zdrowi ludzie próbowali z niego korzystać. Czekali, czekali, czekali i nigdy się nie doczekali żadnej podwózki. Swoją irytację warszawiacy kierowali w stronę personelu placówki.

– Zdarzało się, że przysłowiowy Kowalski czekał na autobus, choć tam nie ma przecież żadnego rozkładu jazdy. I kiedy przychodził do nas z pretensjami, że robimy sobie żarty, tłumaczyliśmy, do czego ten przystanek służy. Wówczas taka osoba od razu zmieniała swoje nastawienie i wykazywała się empatią – podsumował Gnioska.