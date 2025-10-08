Furiat zaatakował kierowcę autobusu. Wszystko się nagrało, teraz szuka go policja

Agresywny atak w autobusie na Białołęce. Policja publikuje wizerunek

Policjanci z komisariatu policji Warszawa Białołęka poszukują mężczyzny, który 6 października br. około godziny 20 zaatakował kierowcę autobusu miejskiego w rejonie przystanku autobusowego przy ul. Modlińskiej „przystanek Ekspresowa 02”. Jak informuje nadkom. Paulina Onyszko, agresor użył gazu, groził kierowcy i uszkodził szybę w drzwiach pojazdu. – Mężczyzna jest w wieku 30-40 lat, ma szczupłą budowę ciała i krótkie włosy. W chwili zdarzenia ubrany był w szare spodnie dresowe, T-shirt, szarą rozpinaną bluzę, czarne buty sportowe i miał ze sobą plecak sportowy – podaje nadkom. Onyszko.

Wszystkie osoby, które rozpoznają tego mężczyznę prosimy o kontakt z policjantami prowadzącymi tę sprawę, w siedzibie jednostki przy ul. Myśliborskiej 65 lub pod numerem telefonu 47 72 352 35 lub 47 723 52 19. Informacje można też przesyłać na adres e-mail: [email protected] - apeluje policja.

Sceny jak z horroru rozegrały się też w Wilanowie. W kwietniu opisywaliśmy sprawę drogowej agresji. Kierowca wpadł w furię i zdemolował auto, w którym znajdował się ojciec z półtorarocznym dzieckiem. Agresor wybił tylną szybę w samochodzie, terroryzując przerażoną rodzinę. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. – Mężczyzna został zatrzymany wkrótce po zdarzeniu. Odjechał, ale poszkodowany od razu wybrał numer alarmowy 112 i dzięki temu policjanci zdołali namierzyć sprawcę. W chwili zatrzymania był już spokojny. Tłumaczył, że zdenerwowało go to, że kierowca pojazdu przed nim dokonał manewru zmiany pasa – mówi „Super Expressowi” asp. Szt. Marta Haberska z policji. Zatrzymany trafił w kajdankach na komisariat. Więcej TUTAJ.