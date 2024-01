Drżała ze strachu i zimna. Ktoś wyrzucił ją w reklamówce na śmietnik! „Trafiła do lecznicy”

Wystrzał w komendzie w Radomiu. Pocisk wbił się w ścianę. To kolejny taki wypadek!

Gdzie jest Piotr? 29-latka szuka policja, mężczyzna zaginął po wypadku

Jak informuje policja, 29-latek miał wypadek samochodowy. - Poszukujemy osoby zaginionej. Ze zgromadzonych informacji wynika, że mężczyzna 2 stycznia w nocy oddalił się z miejsca zdarzenia drogowego w miejscowości Siczki ul. Radomska 125 i do chwili obecnej nie wrócił do miejsca zamieszkania, a także nie nawiązał kontaktu z rodziną. W zdarzeniu, w którym uczestniczył nikt nie ucierpiał – napisała Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Czy tajemnicze zaginięcie Piotra uda się wyjaśnić? Każdy, kto może pomóc rozwikłać tę zagadkę, jest proszony o kontakt z policją. - Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu osoby zaginionej proszę kierować do dyżurnego Komisariatu Policji w Pionkach tel. 47 701 52 00 lub do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu tel. 47 701 50 10 - na stronie radomskiej policji.