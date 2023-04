Horror! Autobus miejski zmasakrował pięć aut

i Autor: Tadeusz Mróz

Chwilę po godzinie 22 w czwartek, 20 kwietnia, dotarły do nas przerażające wieści. Na warszawskim Ursynowie, w okolicach SGH na ul. Anody doszło do poważnego zdarzenia drogowego! Autobus miejski zmasakrował pięć aut stojących na światłach przed skrzyżowaniem. Świadkowie twierdzą, że kierowca autobusu kilkaset metrów wcześniej jechał po trawniku. Co tam się stało?