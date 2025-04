Joka City Store Warszawa – przestrzeń, w której podłoga gra pierwsze skrzypce

Showroom jako miejsce decyzji

Trendy się zmieniają. Klienci nie chcą już wybierać podłogi z katalogu czy próbki wielkości kartki pocztowej. Szukają przestrzeni, w której mogą zobaczyć, dotknąć, porównać i doświadczyć materiałów na żywo.

W odpowiedzi na te potrzeby powstają nowe miejsca, które nie tylko prezentują produkty, ale też inspirują. Jednym z nich jest nowo otwarty showroom przy ul. Bolesława Gidzińskiego 28 w Warszawie – przestrzeń, w której pod jednym dachem można znaleźć podłogi, wykładziny dywanowe, tapety i okładziny ścienne. Co ważne – nie chodzi tylko o ekspozycję. Na miejscu czekają doradcy, którzy realnie pomagają dobrać materiały do stylu życia i potrzeb użytkowników.

Co można znaleźć w Joka City Store Warszawa?

W Joka City Store Warszawa możesz zobaczyć, dotknąć i porównać materiały, które nadają wnętrzu charakter i styl. To miejsce stworzone dla osób poszukujących najwyższej klasy rozwiązań do domu, biura czy przestrzeni komercyjnych.

W ofercie znajdują się:

Parkiety i podłogi drewniane

Szlachetne materiały, trwałość i naturalne piękno. Idealne dla miłośników klasyki i wysokiej jakości.

Podłogi laminowane

Wytrzymałe, łatwe w pielęgnacji i dostępne w wielu wzorach – doskonałe połączenie estetyki i funkcjonalności.

Podłogi LVT (Luxury Vinyl Tiles)

Nowoczesne rozwiązania technologiczne – wodoodporność, odporność na ścieranie i bogactwo wzorów. Dostępne we wszystkich wariantach montażu: klejone, na klik, samoprzylepne.

Podłogi hybrydowe

Połączenie zalet drewna, winylu i laminatu – odporne na wilgoć, trwałe i stylowe.

Okładziny ścienne

Dekoracyjne panele i płyty, które przełamują monotonię ścian i dodają charakteru każdemu wnętrzu.

Wykładziny dywanowe

Miękkie, wygłuszające i komfortowe – idealne do sypialni, pokojów dziecięcych czy biur.

Tapety

Nowoczesne wzory, faktury i wykończenia – dla tych, którzy chcą nadać wnętrzu wyjątkowy charakter.

Drzwi

Stylowe i funkcjonalne – doskonałe uzupełnienie każdej aranżacji wnętrz.

To doskonałe miejsce dla architektów wnętrz, projektantów oraz klientów indywidualnych, którzy szukają kompleksowych rozwiązań do swoich projektów.

i Autor: mat. prasowe Joka City Store Warszawa

Poczuj jakość na własne oczy (i stopy)

Nowy showroom to nie tylko ekspozycja produktów – to doświadczenie. Przestrzeń została zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić realne odczucie materiałów: ich struktury, koloru, faktury i wykończenia. Można tu swobodnie przetestować różne opcje i przekonać się, która z nich najlepiej wpisuje się w konkretne potrzeby i stylistykę wnętrza.

Doradztwo, które robi różnicę

Na miejscu czekają eksperci, którzy pomogą dopasować produkty nie tylko do estetyki wnętrza, ale także do stylu życia domowników, technicznych wymagań czy budżetu. W Joka City Store nie ma miejsca na przypadkowe decyzje – wszystko opiera się na dobrze przemyślanych rozwiązaniach.

Joka City Store Warszawa to miejsce, w którym jakość materiałów, piękno designu i praktyczne podejście do wykończenia wnętrz spotykają się w harmonijnej całości. To przestrzeń, która inspiruje i ułatwia podejmowanie najlepszych decyzji.

i Autor: mat. prasowe Joka City StJoka City Store Warszawaore Warszawa

Joka City Store Warszawa

ul. Bolesława Gidzińskiego 28, Warszawa

www.jokawarszawa.pl

www.jokapolska.pl

Artykuł sponsorowany