OBYWATELSKIE ZATRZYMANIE

Kompletnie pijany żołnierz jeździł po warszawskich ulicach. Alkomat oszalał! Mogło dojść do tragedii

plis 13:27

Do dramatu w okolicach S8 i al. Prymasa Tysiąclecia doszło w sobotę (16 marca) w okolicach godziny 15:30. Zatrzymano tam kompletnie pijanego kierowcę. Po wylegitymowaniu mężczyzny, funkcjonariusze nie mogli uwierzyć w to, co widzą. Okazało się bowiem, że za kółkiem osobowej skody siedzi polski żołnierz. Na miejscu pojawił się patrol Żandarmeria Wojskowa.