Koniec ze spaniem na siedzeniach w komunikacji miejskiej. Radni wprowadzają zmiany

Klamka zapadła. W czwartek (20 listopada) warszawscy radni przegłosowali uchwałę zmieniającą przepisy dla pasażerów. – Zakaz mówi o zajmowaniu przez pasażera więcej niż jednego miejsca - chodzi o takie zajęcie miejsca, że podróżny zajmuje większą przestrzeń niż przeznaczona dla jednej osoby – odpisał nam Tomasz Kunert, rzecznik ZTM.

Teraz każdy, kto zajmie więcej niż jedno miejsce, popełni wykroczenie. – Po wprowadzeniu proponowanych zmian możliwe będzie sankcjonowanie określonych zachowań przez Policję i Straż Miejską – wyjaśnia Kunert. Jaka kara może grozić nieposłusznym? Jak słyszymy nieoficjalnie w policji, mundurowi najprawdopodobniej będą wlepiali za to mandaty.

W zmienionych przepisach chodzi głównie o osoby bezdomne. Do tej pory służby mundurowe nie miały podstaw, by usuwać takie osoby z autobusów nocnych, które zamieniają się w noclegownie. Służby mundurowe prosiły samorząd o taką regulację.

Między radnymi doszło do ostrej wymiany zdań. - Wszyscy mają przed oczami osoby bezdomne, które w czasie mrozów grzeją się i chronią w komunikacji miejskiej. Wielu z nich jest pod wpływem alkoholu, więc nie mogą spać w noclegowni. Ja nie krytykuję uchwały, ale uczulam, by takim osobom pomóc inaczej , być może stworzenie tzw. „noclegowni niskoprogowych” – zwróciła uwagę radna lewicy Melania Łuczak.

- Ten przepis to „i śmieszne i straszne”. Kto to będzie weryfikować i egzekwować? Czy uczeń z ciężkim plecakiem pełnym książek nie może postawić go na siedzeniu tylko musi trzymać na kolanach? Czy jeśli zasnę w autobusie, dostanę mandat? I od kogo? Czy będzie do tego jakieś specjalne commando kanarów? – pytał radny PiS Filip Frąckowiak.

- Filipie, nie wnikam dlaczego miałbyś zasnąć w autobusie. Ale ja cię z przyjemnością obudzę, jeśli będę w pobliżu. A poważnie, to cywilizujmy zasady podroży komunikacją. Siedziska w autobusach czy metrze są do siedzenia, a nie do spania – odpowiedział radnemu Sławomir Potapowicz.

Szokujące sceny z tramwaju w Warszawie. Opublikowano nagranie

A co o tym myślą warszawiacy? Zdania są podzielone. – Popieram zakaz kładzenia się na siedzeniach. Ale karanie za to? Nie wiem, czy to dobry pomysł – mówi nam Kacper Łączyński (20 l.). – Jeżeli tramwaj jest pusty, to nie mam nic przeciwko, żeby ktoś postawił swoją torbę na siedzeniu. Często jeżdżę jednak koleją WKD i w zatłoczonych wagonach często „siedzą” torby, zamiast ludzi. Dlatego uważam, że te przepisy są potrzebne – uważa Wiktoria Puchała (25 l.). Nie wszystkim wprowadzanie zakazów się jednak podoba. – Nie popieram wprowadzenia zakazu. Ludzie zdarzają się różni, ale ogólnie mieszkańcy Warszawy są na tyle kulturalni, że zabierają niepotrzebne rzeczy z siedzeń i ustępują miejsca, gdy jest taka potrzeba – przekonuje Sylwia Szepietowska (50 l.). Zmiany wejdą w życie za dwa tygodnie.