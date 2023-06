CZY TO SIĘ WSZYSTKIM SPODOBA?

Warszawa, Park Szczęśliwicki. Katował psa w biały dzień. Jego koszmar przerwała przypadkowa osoba

Nie ma pewności, jak długo Lucky był ofiarą przemocy ze strony swojego "opiekuna". Z pewnością jednak reakcja tej jednej osoby, tego jednego dnia - przerwała ten stan. Zupełnie przypadkowa osoba, spacerując w biały dzień po Parku Szczęśliwickim w Warszawie, była świadkiem szokującej sytuacji. Sytuacji, w której pijany mężczyzna kopał psa. Koszmar Lucky’ego na szczęście się skończył.

– Co dalej? Przejęliśmy opiekę nad psem i złożyliśmy na policji zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Mamy dowody i świadków na znęcanie się nad Luckym. Liczymy na to, że sprawa potoczy się szybko i sąd zadecyduje o tym, aby Lucky nie wracał do swojego oprawcy. Tymczasem koszty leczenia i opieki psiaka są na naszej "głowie". Sprawa pewnie ciągnąć się będzie miesiącami lub nawet latami. A umówmy się, leczenie i utrzymanie tak dużego starszego psa, kosztuje – pisze organizator na stronie zbiórki.

Świadek zareagował w najlepszy możliwy sposób, chciał porozmawiać z mężczyzną, ale ten uciekł z parku porzucając w nim psa. Świadek próbował też wzywać policję i straż miejską, niestety bez skutku. Wtedy skontaktował się z wolontariuszami fundacji i wysłał im nagranie. Kiedy wolontariusze dotarli do parku, po mężczyźnie i psie nie było śladu. Pieska udało się odnaleźć dopiero po paru godzinach, kiedy błąkał się samemu po okolicy.

Lucky to wspaniały pies, który jest ufny i otwarty na ludzi. Kiedy został znaleziony, był osłabiony i zasypiał na siedząco w aucie. Wolontariusze od razu zabrali go do kliniki. Tam stwierdzono u niego bolesność okolic klatki piersiowej z obrzękiem, poza tym chore uszy i bolesność w biodrach. Piesek ma też zaniedbaną sierść, a kolejne badania pokażą w jakim jest stanie. Opieka weterynaryjna jednak kosztuje.

Lucky ma około 6 lat i przed sobą jeszcze wiele dobrych chwil, bez bólu i strachu. Na ten moment potrzebuje jednak leczenia i Twojej pomocy! Każda złotówka ma znaczenie. Wolontariuszy Fundacji można wesprzeć finansowo, wpłacając pieniądze bezpośrednio na zbiórkę na portalu Pomagam.pl.

Linki do zbiórki: https://pomagam.pl/katowany-pies